పేదలకు మేలు చేసే మా నాన్న ఉగ్రవాదా?

న్యూఢిల్లీ: బిజెపి నాయకులు తన తండ్రిని ఉగ్రవాది అభివర్ణించడంపై ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి అరవింద్ కేజ్రీవాల్ కుమార్తె హర్షిత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాజకీయాలు పూర్తిగా దిగజారిపోవడంపై ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం ఆమె మీడియాతో మాట్లాడుతూ రాజకీయాలు కుళ్లిపోయాయని అంటారు కాని ఇంతలా పూర్తిగా దిగజారిపోతాయని తాను భావించలేదని చెప్పారు. పేద ప్రజలకు వైద్య సౌకర్యాలను ఉచితంగా అందచేయడం ఉగ్రవాదమా? పేద పిల్లలకు ఉచితంగా విద్యను అందచేయడం ఉగ్రవాదమా? విద్యుత్, మంచినీటి సరఫరాను మెరుగుపరచడం ఉగ్రవాదమా? అని ఢిల్లీ ఐఐటిలో కెమికల్ ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్న హర్షిత కేజ్రీవాల్ ప్రశ్నించారు. తన తండ్రి రాజకీయాల్లో తీసుకువచ్చిన నైతిక విలువలను ఆమె గుర్తు చేశారు. తన తండ్రి ఎప్పుడూ సామాజిక సేవలోనే ఉంటారని, తమను(తనతోపాటు తన సోదరుడిని, తల్లిని, తాతనానమ్మలను) ఉదయం 6 గంటలకే నిద్రలేపి భగవద్గీతను చదివించేవారని ఆమె గుర్తు చేసుకున్నారు. మానవతా విలువలకు సంబంధించిన పాటలు తమ చేత పాడించే తన తండ్రి ఉగ్రవాది ఎలా అవుతాడని ఆమె నిలదీశారు. కాగా, అరవింద్ కేజ్రీవాల్ సతీమణి సునీతా కేజ్రీవాల్ కూడా మీడియాతో మాట్లాడుతూ తన భర్తపై చేస్తున్న ఆరోపణలను ఖండించారు. ఢిల్లీలో ఆప్ గెలుపు ఖాయమని ఆమె ధీమా వ్యక్తం చేశారు.

Kejriwal daughter defends Dad, Delhi chief minister Arvind Kejriwals daughter Harshita on Wednesday became the latest person to back the CM as the Aam Aadmi Party continues to hit back at the Bharatiya Janata Party, whose lawmaker called the AAP convenor a terrorist