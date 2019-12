ఆరుపదుల వయసులో ఏడడుగులు నడవనున్నారు!

తిరువనంతపురం: వారిద్దరి పరిచయం ఈనాటిది కాదు..దశాబ్దాలుగా కష్ట సుఖాలలో ఒకరికొకరు తోడుగా నిలబడ్డారు. వృద్ధాశ్రమంలో జీవిస్తున్న వీరు చివరకు..ఆరు పదుల వయసులో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుని నిర్ణయించుకున్నారు. 67 ఏళ్ల కొచ్చానియన్ మీనన్, 66 ఏళ్ల పివి లక్ష్మి అమ్మాళ్‌కి మరో పది రోజుల్లో వివాహం జరగనున్నది. కేరళలోని త్రిసూర్ జిల్లా రామవర్మాపురంలోని ప్రభుత్వ వృద్ధాశ్రమంలో మొట్టమొదటిసారి జరగనున్న ఈ వృద్ధ జంట వివాహ వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వ అధికారులు, ఆశ్రమ నివాసులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.

వృద్ధాశ్రమంలో చేరడానికి ముందు నుంచి దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా లక్ష్మీ అమ్మాళ్‌కు మీనన్ తెలుసు. తన దివంగత భర్త కృష్ణ అయ్యర్ నిర్వహించే కేటరింగ్ వ్యాపారంలో సహాయకుడిగా పనిచేసే మీనన్‌తో ఆమెకు పరిచయం ఉంది. 21 ఏళ్ల క్రితం లక్ష్మి భర్త మరణించారు. తన తదనంతరం తన భార్య బాగోగులను చూసుకోవలసిందిగా కృష్ణ అయ్యర్ తన సహాయకుడైన మీనన్‌ను అప్పట్లో కోరారు. భర్త మరణానంతరం ఆమె కొనేళ్లు ఒంటరిగా జీవించింది. అప్పుడప్పుడు మీనన్ వచ్చి ఆమె క్షేమ సమాచారాలు వాకబు చేసేవాడు. ఆ తర్వాత ఆమె తన ఇల్లు అమ్మేసి బంధువుల ఇంట చేరింది. అక్కడ కొంత కాలం నివసించాక రెండేళ్ల క్రితం ఈ వృద్ధాశ్రమంలో చేరింది. ఇదిలా ఉంటే..కొన్నేళ్ల కిత్రం మీనన్ అదృశ్యమయ్యారు. రెండు నెలల క్రితం ఇదే వృద్ధాశ్రమంలో చేరిన మీనన్‌ను చూసి ఆమె సంభ్రమాశ్చర్యాలకు లోనైంది. తన పిల్లలతో నివసించిన మీనన్ వాయనాడ్‌లోని వృద్ధాశ్రమంలో చేరిపోయాడు.

అక్కడ నుంచి ఈ వృద్ధాశ్రమానికి బదలీ అయి వచ్చిన మీనన్‌ను చూసి ఇన్నేళ్ల తన ఒంటరితనానికి ఒక తోడు దొరికిందని ఆమె సంబరపడింది. ఇక ఈ తోడు జీవితాంతం కొనసాగాలని వారిద్దరూ నిర్ణయానికి వచ్చారు. ఇదే విషయాన్ని వృద్ధాశ్రమ అధికారులకు తెలిపారు. వృద్ధాశ్రమంలో నివసించే వారు వివాహం చేసుకోవచ్చని ప్రభుత్వ నిబంధన ఉండడంతో అధికారులు కూడా అందుకు సమ్మతించారు. ఆశ్రమం ప్రాంగణంలో కల్యాణ మండపాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఈ వృద్ధ జంటకు వివాహం నిర్వహిస్తామని, ఈ వివాహానికి అన్ని ప్రభుత్వ శాఖల అధికారులు, జిల్లాకు చెందిన పార్లమెంట్ సభ్యులు, ఎమ్మెల్యేలను ఆహ్వానిస్తున్నామని అధికారులు చెప్పారు. తమలో ఒక జంటకు తోడు దొరికిందన్న ఆనందంతో తాళి బొట్టు కోసం ఆశ్రమంలో నివసించే కొందరు వృద్ధులు డబ్బు ఇచ్చారు. పెళ్లయిన తర్వాత కూడా ఈ జంట ఆశ్రమంలోనే నివసిస్తుందని వారికి ఒక గదిని విడిగా ఇస్తామని ఆశ్రమ సూపరింటెండెంట్ జయకుమార్ తెలిపారు.

కాగా తనను అత్యంత ప్రేమించే వ్యక్తితో త్వరలో పెళ్లి జరగబోతున్నందుకు లక్ష్మి అమ్మాళ్ పట్టరాని సంతోషంలో ఉన్నారు. ఇదంతా దేవుడి ఆశీస్సులు. వృద్ధాప్యంలో ఉన్న మేమిద్దరం ఎంతకాలం కలసి ఉంటామో మాకే తెలియదు. కాని..ఇక ముందు సంతోషంగా ఉంటాము. నాకు తోడుగా ఒక మనిషి ఉన్నారన్న తృప్తి ఇక మిగిలిన జీవితానికి చాలు అంటూ లక్ష్మి అమ్మాళ్ భావోద్వేగానికి గురయ్యారు.

