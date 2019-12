కిడ్నీ కలిపింది ఆ అపరిచితులను!

తిరువనంతపురం: కేరళలోని పాలక్కాడ్‌లో నివసించే 19 ఏళ్ల పికె జయకృష్ణన్, కొట్టాయంలో నివసించే 47 సంవత్సరాల సీతా తంపి అపరిచితులు. కాని కిడ్నీ మార్పిడి వారిద్దరి మధ్య బాంధవ్యాన్ని ఏర్పరిచింది. మూడవ ఏటనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన జయకృష్ణన్ తన అమ్మమ్మతో కలసి బంధువుల ఇంట నివసిస్తున్నాడు. కిడ్నీ చెడిపోవడంతో అతనికి కిడ్నీ మార్పిడి అత్యవసరమైంది. బంధువులెవరూ కిడ్నీ దానం చేయడానికి ముందుకు రాకపోవడంతో ముక్కూ మొహం తెలియని సీత అతనికి కిడ్నీ దానం చేసి కొత్త జీవితాన్ని ప్రసాదించారు. 2017లో 11వ తరగతి చదువుతుండగా జయకృష్ణన్ శరీరంలో మార్పులు రావడం మొదలయ్యాయి. బరువు పెరిగిపోవడంతోపాటు కాళ్ల వాపులు వచ్చాయి. ఉదయం నిద్ర లేచినపుడు అతని మొహం ఉబ్బపోయి ఉండేది. చూపు కూడా మందగించింది.

పాలక్కాడ్ జిల్లా ఆసుపత్రిలో జయకృష్ణన్‌కు రక్త పరీక్షలు నిర్వహించగా శరీరంలో క్రియాటినిన్(కిడ్నీ ద్వారా నిర్మూలించే శరీరంలోని మలినాలు) శాతం ఎక్కువగా ఉందని, దీంతో కిడ్నీ దెబ్బతిందని వైద్యులు చెప్పారు. ఆరు నెలల పాటు వైద్యం చేయించుకోవాలని వైద్యులు చెప్పడంతో జయకృష్ణన్ చదువు మధ్యలోనే మానేశాడు. చికిత్స జరుగుతున్న సమయంలో అతని ఆరోగ్య పరిస్థితి మరింత క్షీణించింది. నడవడం కూడా అసాధ్యంగా మారింది. వెంటనే అతడిని డయాలసిస్‌పై ఉంచారు. వెంటనే కిడ్నీ మార్పిడి చేయించాలని డాక్టర్లు తేల్చేశారు. నానమ్మతో పాటు బంధువుల ఇంట్లో ఉంటున్న జయకృష్ణన్‌ను చూసేందుకు వచ్చిన బైజు అనే పక్కింటి వ్యక్తి డయాలసిస్ కోసం కొంత డబ్బు అందచేశాడు. దయా చారిటబుల్ ట్రస్టు(అనాథలకు సహాయపడే స్వచ్ఛంద సంస్థ)లో పనిచేసే బైజు జయకృష్ణన్ పరిస్థితిని ట్రస్టు సభ్యులకు వివరించడంతో వార అతని ఇంటికి వచ్చారు. జయకృష్ణన్‌కు కిడ్నీ దానం చేస్తే ఒక ఇంటిని కూడా నిర్మించి ఇస్తామని వారు అతని బంధువులకు హామీ ఇచ్చారు.

అయినప్పటికీ జయకృష్ణన్‌కు కిడ్నీ దానం చేయడానికి ఎవరూ ముందుకురాలేదు. పైగా, అతనితో మాట్లాడడం కూడా వారు మానేశారు. చివరకు జయకృష్ణన్ పరిస్థితిని వివరిస్తూ ట్రస్టు సభ్యులలో ఒకరు ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్టింగ్ పెట్టారు. ఇది చూసిన కొట్టాయంలో హెచ్‌ఆర్ ప్రొఫెషనల్‌గా పనిచేస్తున్న సీతా తంపి తన కిడ్నీని దానం చేసేందుకు ముందుకు వచ్చారు. డిసెంబర్ 8న తన 23వ వివాహ వార్షికోత్సవం నాడు తన భర్త దిలీప్‌తో కలసి ఆమె ఎర్నాకుళంలోని మెడికల్ ట్రస్టు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. డిసెంబర్ 10న సీత కిడ్నీని జయకృష్ణన్‌కు మార్పిడి చేశారు.

సర్జరీతోపాటు ఆసుపత్రి, మందుల ఖర్చులు అన్నీ కలిపి రూ. 15 లక్షలు కాగా వాటిని దయా చారిటబుల్ ట్రస్టే భరించింది. గత శనివారం జయకృష్ణన్‌ను ఆసుపత్రి నుంచి డిస్చార్జ్ చేయగా ఆ సమయంలో సీత కూడా అతని వెంటే ఉన్నారు. తన చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయి అనాథలా మిగిలిన జయకృష్ణన్‌కు అమ్మలా అండగా ఉంటానని సీత చెబుతున్నారు. అందుకోసం ఆమె తన ఉద్యోగాన్ని కూడా మానేశారు. మరో మూడు నెలలు వైద్య చికిత్స జరుపుకున్న తర్వాత తిరిగి 11వ తరగతిలో చేరి చదువుకుంటానని జయకృష్ణన్ చెప్పాడు. అతనికి పాలక్కాడ్‌లో కొత్త ఇల్లు కట్టిస్తామని, అందులో అతను తన బామ్మతో కలసి జీవించవచ్చని ట్రస్టు సభ్యులు హామీ ఇచ్చారు.

