అమ్మ ఇక లేదని తెలియక.. హృదయ విదారక సంఘటన (వీడియో)

పాట్నా: తన తల్లి తిరిగి రాని లోకాలకు వెళ్లిపోయిందని, ఇక ఎప్పటికీ తిరిగి రాదని తెలియని పసిబాలుడు.. తల్లి శవంపై కప్పిన వస్త్రాన్ని లాగుతూ లే అమ్మా అంటున్న దృశ్యం అందరినీ కలిచి వేస్తోంది. గుండె తరుక్కుపోయే ఈ విషాద సంఘటన బిహార్ లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనకు సంబందించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. బీహార్‌కు చెందిన ఓ మహిళ కొన్నేళ్ల క్రితం గుజరాత్‌కు వలస వెళ్లింది. మహమ్మారి కరోనా వైరస్ కారణంగా దేశంలో రెండు నెలలుగా లాక్‌డౌన్ కొనసాగుతుండడంతో ఉపాధి లేక, ఉన్న డబ్బులు ఖర్చు కావడంతో పసి బిడ్డతో సొంతూరికి పయనమైంది. వలస కూలీలను వారి సొంత రాష్ట్రాలకు తరలించేందుకు ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన శ్రామిక్‌ రైల్లో శనివారం గుజరాత్‌ నుంచి బీహర్‌కు బయల్దేరింది.

సోమవారం బీహార్‌లోని ముజఫర్‌పూర్‌ రైల్వే స్టేషన్‌కు చేరుకుంది. అప్పటికే నీరసించిపోయిన సదరు మహిళ రైల్లో నుంచి దిగి ప్లాట్‌ఫాంపైనే కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో తన తల్లి చనిపోయిందని తెలియక ఆ పసిబాలుడు.. ప్లాట్‌ఫాంపై నిర్జీవంగా పడిఉన్న తన తల్లిని లేపడానికి ప్రయత్నించడం అక్కడున్న వారిని కంటతడి పెట్టించింది. ఈ దృశ్యం ఆ రైల్వే స్టేషన్ లోని సిసి పుటేజ్ లో రికార్డైంది. లాక్ డౌన్ నేపథ్యంలో తినడానికి తిండి, తాగడానికి నీరు దొరకక కాలినడకనే సొంత ఊర్లకు వెళ్తున్న వలస కూలీల జీవితాలు దారి మధ్యలోనే గాలిలో కలిసిపోతున్నాయి. లాక్ డౌన్ కారణంగా ఇలా ఎంతో మంది వలసకూలీలు చనిపోతున్న ఘటనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి.

This video is just so heartbreaking and gut wrenching. The clueless child who is trying to wake up his dead mother… speechless pic.twitter.com/5swWZYVlas

— Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) May 27, 2020