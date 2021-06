పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ అత్యవసరం కాదు

డబ్లుహెచ్‌ఓ టీకాల నిపుణుడు

జెనీవా: ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్ల లభ్యత పరిమితంగా ఉన్న దృష్టా చిన్నపిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేయడం తమకు అత్యంత ప్రాధాన్యత అంశం కాదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థకు చెందిన ప్రముఖ వ్యాక్సిన్ల నిపుణుడు అభిప్రాయపడ్డారు. యువకులకు, చిన్న పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టాలని అనేక సంపన్న దేశాలు నిర్ణయించినప్పటికీ ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ దృష్టిలో మాత్రం పిల్లలకు వ్యాక్సిన్ వేయడం అంత ప్రాధ్యానతపరమైన అంశం కాదని డాక్టర్ కేట్ ఓబ్రియన్ తెలిపారు. కొవిడ్-19 సోకిన పిల్లలకు తీవ్ర అనారోగ్యం లేదా మరణించే పరిస్థితి ఏర్పడే అవకాశాలు చాలా తక్కువని ఆయన అన్నారు. పిల్లలకు వ్యాక్సినేషన్ వల్ల వ్యాధి నుంచి వారిని రక్షించడం కన్నా వైరస్ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడమే అసలు లక్షమని ఆయన చెప్పారు. కెనడా, అమెరికా, యూరోపియన్ దేశాలు ఇటీవలే 12-15 ఏళ్ల వయసు పిల్లలకు కొవిడ్-19 వ్యాక్సిన్లు వేయాలని నిర్ణయించాయి. ఆ దేశాలలో పెద్దలకు వ్యాక్సినేషన్ లక్ష్యాలు ఇప్పటికే పూర్తి కావడంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాయి.

Kids against the coronavirus is not a high priority says WHO