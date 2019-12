అభివృద్ధి అంటే క్యాసినోల ఏర్పాటా?

పుదుచ్చేరి: రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేద్దామనుకుంటే అడ్డుకుంటున్న లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేడీపై పుదుచ్చేరి ముఖ్యమంత్రి వి నారాయణస్వామి మండిపడుతున్నారు. రాష్ట్రంలో క్యాసినోలు, లాటరీలు, బ్రూవరీలను ఏర్పాటు చేసి మరింత ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకుందామని పుదుచ్చేరి ప్రభుత్వం భావిస్తోంది. ఈ ప్రతిపాదనలను లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ కిరణ్ బేడీకి ప్రభుత్వం పంపించింది. అయితే, ఇవన్నీ పుదుచ్చేరి ప్రజల సంస్కృతికి, సామాజిక విలువలకు విరుద్ధమైనవని, వీటి ఏర్పాటును అంగీకరించే ప్రసక్తి లేదని కిరణ్ బేడీ కుండబద్ధలు కొట్టారు. క్యాసినోలు, లాటరీలు, బ్రూవరీలు రాష్ట్రాన్ని కలుషితం చేసే విష సంస్కృతిగా కిరణ్ బేడీ అభివర్ణించారు.

ప్రభుత్వం చేస్తున్న ఈ మూడు ప్రతిపాదనలపై ప్రజలతో పాటు, కొందరు ప్రజాప్రతినిధులు కూడా వ్యతిరేకిస్తున్నారని ఆమె ఒక వాట్సాప్ సందేశంలో పేర్కొన్నారు. కాగా, ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామి మాత్రం ఉద్యోగులకు జీతాలు కూడా చెల్లించలేని స్థితిలో రాష్ట్ర ఖజానా ఉందని, ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి తమకు ఇంతకన్నా ప్రత్యామ్నాయం లేదని అంటున్నారు. క్యాసినోలు తెరవడానికి కిరణ్ బేడీ అభ్యంతరం తెలపడం పట్ల ఆయన తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అయితే కిరణ్ బేడీ మాత్రం తన వాదనను గట్టిగా సమర్థించుకున్నారు. క్యాసినోలు తెరవడం అభివృద్ధి అవుతుందా అని ఆమె ప్రశ్నించారు. క్యాసినోలపై అభ్యంతరం తెలియచేసే హక్కు తనకు లేదన్న ముఖ్యమంత్రి వాదనతో ఆమె విభేదించారు. ఫైళ్లను తన వద్దకు పంపించారంటేనే తన ఆమోదం లేకుండా ఏదీ జరగదని అర్థం చేసుకోవాలని ఆమె అన్నారు. మొత్తానికి 2016లో లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన నాటి నుంచి కిరణ్ బేడీకి, ముఖ్యమంత్రి నారాయణస్వామికి మధ్య తీవ్ర స్థాయిలో విభేదాలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజా వివాదం వారి మధ్య ఎటువంటి సంక్షోభాన్ని సృష్టిస్తుందో వేచిచూడాలి.

