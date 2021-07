పిఎం కేర్స్ నిధులతో ఏర్పాటు

కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి ప్రకటన

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : ప్రపంచ వ్యాక్సిన్ రాజధానిగా ప్రాధాన్యం సంతరించుకున్న హైదరాబాద్‌లో నెలరోజుల్లో వ్యాక్సిన్ టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు కానుందని కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి ప్రకటించారు. పిఎం కేర్స్ నిధులతో టీకా టెస్టింగ్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. దేశంలో ప్రస్తుతం రెండు వ్యాక్సిన్ టెస్టింగ్ కేంద్రాలు మాత్రమే ఉన్నాయని కిషన్‌రెడ్డి చెప్పారు. హైదరాబాద్‌లో మూడోది ఏర్పాటు కాబోతోందని వెల్లడించారు. భాగ్యనగరం ఫార్మా, పరిశోధన సంస్థలకు కేంద్రంగా ఉందని, టెస్టింగ్ సెంటర్ తలమానికంగా మారుతుందని పేర్కొన్నారు. ఈ అవకాశం కల్పించిన ప్రధానికి కిషన్‌రెడ్డి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

వ్యాక్సిన్ టెస్టింగ్ ఏర్పాటు విషయమై ఇటీవలే కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి హర్షవర్థన్, కేంద్ర సైన్స్ అండ టెక్నాలజీ మంత్రి సదానందగౌడ్‌కు మంత్రి కెటిఆర్ లేఖలు రాశారు. సుదీర్ఘకాలంలో పెండింగ్‌లో ఉన్న ఈ అంశంపై ఇప్పటికైనా సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. వ్యాక్సిన్ టెస్టింగ్‌కు దాదాపు 3050 రోజుల సమయం వృధా అవుతుండటం వల్ల టీకా ఉత్పత్తి నెమ్మదిస్తోందని, అందుకోసమే హైదరాబాద్‌లో టీకా టెస్టింగ్ సెంటర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు కేంద్రం ముందుకొచ్చిందని కిషన్‌రెడ్డి వెల్లడించారు. దాదాపు నెలరోజుల్లో ఈ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం డిసెంబర్ నాటికి దేశంలోని ప్రజలందరికీ ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ అందిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌రెడ్డి తెలిపారు.

