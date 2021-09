“నేనెవరినీ అవకాశాల కోసం ఇప్పటిదాకా అడిగింది లేదు. నా ఇమేజ్ చూసి, నాకున్న ఫాలోయింగ్‌ను చూసి… వాటన్నింటికీ మించి నాలోని టాలెంట్‌ను చూసి నాకు అవకాశాలిస్తున్నారు. అలా వచ్చే అవకాశాల నుంచి కొన్నింటిని నేను ఎంపిక చేసుకుంటున్నానంతే” అని అంటోంది బాలీవుడ్ శృంగార తార సన్నీలియాన్. ఈ బ్యూటీకి ఇప్పుడు బాలీవుడ్‌లో భారీగా ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ బ్యూటీకి బాలీవుడ్‌లోనే కాదు ఇప్పడు సౌత్‌లోనూ అవకాశాలు వస్తుండడం విశేషం. ఈ సందర్భంగా సన్నీలియాన్ మాట్లాడుతూ…“నాకెలాంటి ఛాన్సులివ్వాలో దర్శకులకు తెలుసు. అవి చెయ్యాలా వద్దా అనేది నాకు తెలుసు” అంటూ వింత సమాధానమిచ్చింది.

Knew to Directors give which role to me: Sunny Leone