హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతుల హత్యకు వాడిన కత్తులు లభ్యం

పెద్దపల్లి : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతుల హత్య కేసులో రామగుండం కమిషన రేట్ పోలీసులు కీలక ఆధారాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మంథని మండలం గుంజపడుగుకు చెందిన హైకోర్టు న్యాయవాదులు గట్టు వామన్‌రావు ఆయన సతీమణి నాగమణిల హత్యకు నిందితులు వాడిన కత్తులను సోమవారం సుందిల్ల పార్వతి బ్యారేజి నుంచి పోలీసులు వెలికితీయించారు.

హైకోర్టు న్యాయవాద దంపతులను మంథని నియోజకవర్గం రామగిరి మండలం కల్వచర్ల గ్రామ సమీపంలో హత్యచేసిన అనంతరం కత్తులు, దుస్తులను సుందిల్ల బ్యారేజిలోని 59, 60 పిల్లర్ల మద్య పడేసినట్లు పోలీసుల విచారణలో నిందితులు తెలిపారు. ఈ నేపథ్యంలో వాటిని వెలికితీసేందుకు పోలీసులు ఆదివారం విశాఖకు చెందిన గజ ఈతగాళ్ళ సాయంతో గాలింపు చేపట్టారు. ఆదివారం, చీకటిపడేంత వరకు ప్రయత్నించినా ఆయుధాలు లభ్యం కాలేదు. దీంతో సోమవారం ఉదయం నుంచి గజ ఈతగాళ్ళు, అయస్కాంతాల సాయంతో మరోసారి గాలింపు కొనసాగించారు. సోమవారం, సాయంత్రానికి కత్తులు, దుస్తులను గజ ఈతగాళ్ళు సుందిల్ల పార్వతి బ్యారేజి నుంచి వెలికితీశారు.

మృతుడు న్యాయవాది కుటుంబ సభ్యులకు పోలీస్ భద్రత

మృతుడు హైకోర్టు న్యాయవాది గట్టు వామన్‌రావు తండ్రి కిషన్‌రావు, సోదరుడు ఇంద్రశేఖర్ రావ్‌లకు రామగుండం పోలీసులు పటిష్ట భద్రత కల్పిస్తున్నారు. మంథని మండలం గుంజపడుగులో ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా రామగుండం కమిషనరేట్ పరిధి మంథని పోలీస్ పికెటింగ్, పెట్రోలింగ్ కొనసాగిస్తున్నారు. తనకు భద్రత కల్పించాలని ఇటీవల ఇనుముల సతీష్ పోలీస్ శాఖను అభ్యర్థించారు. ఈ నేపథ్యంలో భద్రత కల్పించేందుకు రామగుండం కమిషనరేట్ పోలీసులు సుముఖత వ్యక్తం చేసినప్పటికి సతీష్ అందు బాటులోకి రాలేదని పోలీసులు తెలిపారు.

Knives used in murder of lawyer couple are available