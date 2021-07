గ్రహ రక్షణపై పరిశోధనలు!

అంతరిక్షయానం చేసిన తొలి మహిళా వ్యోమగామి వాలెంటీనా తెరెష్కోవా ఆ మధ్యన ఒక ప్రముఖ పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ‘యుద్ధాల కోసం ప్రజాధనాన్ని వృథా చేయకూడదని, కాకపోతే అంతరిక్షంలోని సుదూర ప్రాంతాల నుండి భూమి మీదకు దూసుకొచ్చే ఉల్కల వల్ల నిత్యం పొంచి ఉన్న ముప్పు నుంచి మన ప్రపంచాన్ని రక్షించుకోవడానికి, విధ్వంసకరమైన ఉల్కాభిఘాతాన్ని నివారించడానికి తీసుకోవలసిన రక్షణ, భద్రత తదితర చర్యల అధ్యయనానికి ప్రపంచమంతా కలిసి పని చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది’ అని వెలిబుచ్చిన అంతరిక్ష అభిప్రాయం అందరినీ మేల్కొలిపేదిగా ఉన్నది. సౌర కుటుంబంలో దాదాపు ఒక కిలోమీటరు కన్నా ఎక్కువ వ్యాసంతో ఉన్న ఉల్కల సంఖ్య 1.1 మిలియన్ల నుండి 1.9 మిలియన్ల మధ్యన ఉండొచ్చునన్న అంతరిక్షరంగ నిపుణుల అంచనా ద్వారా ప్రమాద తీవ్రతను అర్ధం చేసుకోవచ్చు.

ఈ నేపథ్యంలో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా జరుపుకునే ‘అంతర్జాతీయ ఉల్కా దినోత్సవం’ గురించి తెలుసుకోవడం ఎంతైనా అవసరం. భిన్నమైన ఆకృతులు, వివిధ పరిమాణాల్లో ఉండి సూర్యుని చుట్టూ తిరిగే నక్షత్ర శకలాలైన ఉల్కల వల్ల కలిగే ప్రమాదాల అవకాశాలు, ఇప్పుడిప్పుడే రూపుదిద్దుకుంటున్న అంతరిక్షరంగ ఆర్ధిక వ్యవస్థలకు సంబంధించిన పరిజ్ఞానం, అవగాహనలను ప్రపంచ ప్రజలకు అందించే ఉద్దేశంతో ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించిన ప్రపంచ ఉల్కా దినోత్సవాన్ని లక్సెంబర్గ్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ‘ఆస్టెరాయిడ్ ఫౌండేషన్’ అనే సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ప్రతి సంవత్సరం జూన్ నెల 30 నాడు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా నిర్వహిస్తారు. తుంగుస్కా సంఘటనగా చరిత్రకెక్కిన రష్యాలోని సైబీరియా ప్రాంతంలోని పోడ్కమెన్నయ తుంగుస్కా నది సమీపంలో 1908 సంవత్సరంలో జూన్ 30 నాడు భారీ విస్ఫోటనంతో కూడిన ఉల్క భూమిని ఢీకొన్న ఘటన జరిగిన రోజుకు గుర్తుగా అంతర్జాతీయ ఉల్కా దినోత్సవాన్ని ప్రతి ఏటా జూన్ నెల 30 నాడు జరపాలని నిర్ణయించారు.

మన సౌర కుటుంబంలో ఉల్కల ప్రాముఖ్యత, ప్రస్తుతం సౌర కుటుంబంలో ఉల్కలు పోషిస్తున్న పాత్ర మొదలైన విజ్ఞానం అందిస్తూ, సాధారణ ప్రజానీకానికి అవగాహన పెంపొందించేందుకు డా.బ్రయాన్ మే (ఖగోళ భౌతిక శాస్త్రవేత్త, క్వీన్‌రాక్ గ్రూపు సంగీత కళాకారుడు), రస్టీ స్క్వీకార్ట్ (అపోలో 9 వ్యోమగామి), గ్రిగ్ రిచర్స్ (ఫిల్మ్ మేకర్), డానికా రెమీ ( బి 612 ఫౌండేషన్ అధ్యక్షుడు) అనే నలుగురు వ్యక్తులు కలిసి ఈ ప్రపంచ ఉల్కా దినోత్సవాన్ని 2015 సంవత్సరంలో స్థాపించి అదే సంవత్సరం జూన్ నెల 30 నాడు ప్రపంచ తొలి అంతర్జాతీయ ఉల్కా దినోత్సవాన్ని నిర్వహించారు. లండన్ నగరంపై ఉల్కాభిఘాతం జరిగితే ఎలా ఉంటుందోనని వివరించే ‘51 డిగ్రీస్ నార్త్’ అనే సినిమా 2014 సంవత్సరంలో విడుదలై ఉల్కా దినోత్సవం ఆవిర్భావానికి ప్రేరణ కలిగించిన విషయం గమనార్హం. ఉల్కల వల్ల కలిగే ప్రమాదాలు, ప్రయోజనాల గురించి వివిధ జర్నల్స్, మ్యాగజైన్లు, పత్రికల్లో వ్యాసాలు, వర్క్ షాపులు, మీడియా, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా ప్రపంచ ప్రజలకు సమాచారం చేరవేసి, అవగాహన కల్పిస్తూ ప్రపంచ ఉల్కా దినోత్సవాన్ని 2017 సంవత్సరంలో స్థాపించబడిన ఆస్టెరాయిడ్ ఫౌండేషన్ అనే సంస్థ నిర్వహిస్తోంది.

ఉల్కలను కనుక్కొనే ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఈ సంస్థ ఉల్కా శాస్త్రవేత్తలు, ఇంజినీర్లు, విద్యార్థులకు అవసరమైన పలు కార్యక్రమాలను సంవత్సరం పొడవునా ఏర్పాటు చేస్తుంది. ఉల్కపాతాల నుండి భూమిని కాపాడుకోవాలనే ఆశయానికి మద్దతు పలికే శాస్త్రవేత్తలు, సాంకేతిక నిపుణులతో పాటు పుడమి పరిరక్షణ కోసం పాటు పడే ప్రతి వ్యక్తి తమ ఆకాంక్షను తెలుపుతూ సంతకం చేయాలని వారందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ, అందుకు వీలుగా ‘100X డిక్లరేషన్’ అనే ఒక ప్రకటనను ఉల్కా దినోత్సవ కార్యాచరణ బృందం విడుదల చేసింది. ఇప్పటి వరకూ ఈ డిక్లరేషన్ సంతకం చేసిన వారిలో యాభై వేల మందికి పైగా సాధారణ ప్రజలు కూడా ఉండడం అభినందనీయమని చెప్పవచ్చు. ‘ఆస్టెరాయిడ్ డే.ఆర్గ్’ అనే వెబ్‌సైట్ ద్వారా మనం కూడా ఈ డిక్లరేషన్ పై సంతకం చేసి ఉల్కల బారి నుండి మన మాతృగ్రహమైన భూమిని రక్షించే యజ్ఞంలో పాల్గొనవచ్చును. భూ గ్రహాన్ని ఢీ కొట్టి విధ్వంసం సృష్టించగల ఉల్కల సంఖ్య మిలియన్ పైనే ఉన్నట్లు వినికిడి. కానీ ఇప్పటి వరకూ అందులో ఒక శాతం ఉల్కలను కూడా కనుక్కోనేలేదు.

ఉల్కలను కనిపెట్టే దిశగా ఎంతో కృషి జరగాల్సి ఉండగా, జరిగిన ప్రయత్నాలు మాత్రం చాలా తక్కువ. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే చాలా వరకు ఉల్కలను కనిపెట్టే లోపే అవి కనుమరుగై పోవడమో లేదా భూమిని సమీపం నుండి దాటి పోవడమో సంభవించడం. ఉదాహరణకు 2014 హెచ్. క్యూ124 అనే ఉల్కను 2014 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 23 రోజున కనిపెడితే, సుమారు 50 రోజుల లోపే ఆ ఉల్క భూమికి 12,50,000 కిలోమీటర్ల దూరం నుండి అదే సంవత్సరం జూన్ 8 నాడు దాటిపోయింది. అదే విధంగా 2015 టిబి145 అనే ఉల్క కనుగొనబడిన 21 రోజుల తర్వాత భూమికి 4,90,000 కిలోమీటర్ల దూరం నుండి దూసుకెళ్లింది. ఆకాశం నుండి అకస్మాత్తుగా దూసుకొచ్చే అగ్ని కీలలైన ఉల్కల గమనాన్ని ముందుగా పసిగడితేనే దాని నుండి రక్షణ కోసం తగిన చర్యలను తీసుకోగలం.

అందుకే మానవాళిని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్న ఉల్కల ఉనికిని, గమనాన్ని, గమ్యాన్ని అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అంచనా వేసి తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వేతర, పరోపకార స్వచ్ఛంద సంస్థలను సమాయత్తం చేయడం, భూమి వైపు దూసుకొచ్చే ఉల్కల గుర్తింపు కార్యకలాపాలను వంద రెట్లు వేగిరపరచి సంవత్సరానికి కనీసం ఒక లక్ష ఉల్కలను కనుగొనేటట్లు పరిశోధనా చర్యలు చేపట్టడం, ఉల్కల నుండి మన భూగ్రహానికి పొంచి ఉన్న ముప్పు, ఉల్కాపాతాల నివారణ గురించి ప్రజలకు సరైన అవగాహన కల్పించడం అనేవి అంతర్జాతీయ ఉల్కా దినోత్సవానికి సంబంధించిన మూడు ముఖ్య లక్ష్యాలుగా పరిగణిస్తారు. ఉల్కల గురించిన పరిశోధన ఇప్పటికే కొంత ప్రగతి సాధించిన సంగతి తెలిసిందే. తొలిసారిగా నాసా స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గెలీలియో 1991 సంవత్సరంలో ఉల్కల ఫోటోలను అతి దగ్గరి నుండి చాలా స్పష్టంగా తీయగలిగింది. 1994 సంవత్సరంలో మొట్టమొదటి సారిగా ఒక ఉల్క చుట్టూ తిరిగే చంద్రున్ని కూడా కనుగొన్నది. 2001 సంవత్సరంలో నాసా అంతరిక్ష నౌక ‘నియర్’ భూ సమీప ఉల్క ‘ఈరోస్’ కక్ష్యలో దాదాపు ఒక సంవత్సర కాలానికి పైగా విస్తృత అధ్యయనం చేసిన అనంతరం ఆ ఉల్క ఉపరితలం మీద ప్రవేశించి, ఒక ఉల్కపై అడుగిడిన తొలి స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గా ‘నియర్’ రికార్డు సృష్టించింది.

తొలిసారిగా ఒక ఉల్క ఉపరితలం మీద ప్రవేశించి, తిరిగి ఆ ఉల్క నుండి నింగికెగిరిన వ్యోమ నౌకగా 2006 సంవత్సరంలో జపాన్ వారి ‘హయబుస’ ఘనత సాధించింది. 2010 జూన్ నెలలో భూమికి తిరిగొచ్చిన ‘హయబుస’ ఆ ఉల్క నుండి సేకరించిన శాంపిళ్లపై ప్రస్తుతం అధ్యయనం జరుగుతున్నది. 2007లో ప్రయోగించిన నాసా వారి ‘డాన్’ 2011 లో ‘వెస్టా’, అక్కడి నుండి 2015 లో ‘సిరిస్’ అనే ఉల్కలపై అధ్యయనం చేస్తున్నది. ఇప్పటికీ నాసా ఉల్కలపై అధునాతన అంతరిక్ష నౌకలను ప్రయోగిస్తూ పలు పరిశోధనలు చేస్తున్న విషయం ముదావహం. నాసా వారి ఉల్కలు, తోక చుక్కల కేంద్రమైన ‘సీనియోస్’ సమాచారం ప్రకారం మార్స్, జూపిటర్ గ్రహాల కక్ష్యల మధ్య గల ఉల్కా వలయంలో ఎంతో విలువైన ఖనిజ సంపద నిక్షిప్తమై ఉన్నదని తెలిపే అంచనా ఆశాజనకంగా అనిపించేదే. ఉల్కల వల్ల ఇప్పటికిప్పుడు భూమికి ఎలాంటి ముప్పూ వాటిల్లదని నాసా అధ్యయనాలు అభయమిస్తున్నప్పటికీ, రానున్న కాలంలో తుంగుస్కా లాంటి సంఘటనలు పునరావృతం కావంటే నమ్మలేం. కనుక ఉల్కల గురించి ఇంకా విస్తృతంగా పరిశోధనలు జరగాలని, అంతరిక్ష రంగంలో చెప్పుకోదగ్గ ప్రగతి సాధిస్తున్న భారత దేశం కూడా సమీప భవిష్యత్తులో ఉల్కలపై జరిగే పరిశోధనల్లో పాలు పంచుకొని, దేశంలో ఉన్న ప్రతిభావంతులైన యువతీ యువకులకు తగిన ఉపాధి అవకాశా లు కల్పించేందుకు కృషి చేయాలని ఆశిద్దాం.

