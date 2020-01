రాజ్యాంగ మూలాలపై దాడి!?

ప్రపంచ దేశాల్లో కంటే అత్యంత ఉన్నతంగా మన రాజ్యాంగం రూపొందించబడిందని, లౌకిక దేశంగా పరిఢవిల్లుతుందని చాలా గొప్పగా చెప్పుకుంటున్న మాటలకు నేడు విలువ లేకుండా పోయింది. సిఎఎ, ఎన్‌సిఆర్, ఎన్‌ఆర్‌పి అమలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. ప్రజల నుంచి ఊహించని విధంగా ప్రతిఘటన రావడం ఓ కీలకమైన పరిణామం. రాజ్యాంగమే అభాసుపాలయ్యే పరిస్థితులు కల్పించడం, రాజ్యాంగంపై ప్రమాణం చేసిన పాలకులే అందుకు కారణమవడం దేశ ప్రజలకు తలవంపు తెచ్చే ప్రక్రియగా మనం గుర్తించాలి. ఎన్నికలలో ప్రజలు మెజారిటీ తీర్పు కల్పించారంటే దాని ఉద్దేశం ఇష్టానుసారంగా పాలన చేయమని సర్టిఫికేట్ ఇచ్చినట్టు కాదు. ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందించాలనీ, వివక్ష, అసమానతలులేని పాలనను పాలకుల నుండి ప్రజలు ఆశించి ఆశీర్వదించునట్లు భావించాలి. కానీ, అందుకు విరుద్ధంగా పాలన చేయడం విద్రోహమే. అది ప్రజలందించిన తీర్పును, ప్రజలను అవమాన పరచడమే అవుతుంది.

బిజెపి మేనిఫెస్టోలో ఇలా పేర్కొంది. ‘కొన్ని ప్రాంతాలలో భాషా పరంగా, సాంస్కృతి పరంగా, అక్రమ వలసల వలన పెద్ద మార్పులు కనబడుతున్నాయి. స్థానిక ప్రజల జీవన భృతిపై, ఉపాధిపై ప్రతికూల ప్రభావాన్ని చూపుతున్నాయి. మేము అదే పనిగా ఈ ప్రాంతాలలో ప్రాధాన్యత ప్రాతిపదికగా జాతీయ పౌరసత్వ రిజిస్టర్‌ను అమలు చేసి పూర్తి చేస్తాం. భవిష్యత్తులో ఎన్‌ఆర్‌సిని దేశంలోని ఇతర భాగాలలో దఫాలు వారీగా అమలు జరుపుతాము’. తమ మేనిపెస్టోను అమలు చేసేందుకు బిజెపి ప్రభుత్వం తీవ్రమైన కృషి చేస్తోంది. ప్రధాని మోడీ, అమిత్ షాలు అనేక సభల్లో బహిరంగంగా ‘ఎన్‌ఆర్‌సి, సిఎఎ, ఎన్‌పిఆర్‌లను అమలు చేస్తామని’ ప్రకటించారు. ‘అక్రమ చొరబాటుదారులను ఏరిపారేస్తాం’ అని చెప్పారు. అందుకే కొనసాగింపే దేశం లో జరుగుతున్న పరిణామాలు. ప్రస్తుతం దేశంలో అసాధారణ పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి.

ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న కీలకమైన సమస్యల పట్ల చర్చ జరగటంలేదు. వాటి పరిష్కారంపై శ్రద్ధ లేదు. చిత్తశుద్ధి అసలే లేదని స్పష్టమవుతుంది. భారత రాజ్యాంగం అంటే కనీస గౌరవం లేని వ్యక్తులే పాలకులుగా చలామణి అవుతున్నారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చేయాలన్న మంత్రులు లేకపోలేదు. భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశికలో చెప్పుకున్నట్లు పరిపాలన సాగడం లేదు. దేశ పౌరులందరికీ కల్పించబడిన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ, భావప్రకటన, జీవించే హక్కు, సమానత్వపు హక్కు, ఇతర అవకాశాల్ని కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతున్నది. ప్రజల చేత ఎన్నికైన ప్రభుత్వాలు ప్రజల బాగు కోసం పని చేయకుండా అధికారాన్ని కట్టబెట్టిన దేశపౌరుల పౌరసత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. ‘మీ పౌరసత్వాన్ని నిరూపించుకోమని’ అంటూ ఆదేశిస్తున్నారు. పౌరసత్వానికి తగిన ఆధారాలు చూపకపోతే నిర్బంధ శిబిరాలకు తరలించక తప్పదని హెచ్చరిస్తున్నారు.

స్వదేశీయులనే విదేశీయులుగా చూపిన అసోం అనుభవాలు దేశ ప్రజల ముందున్నాయి. మూడున్నర కోట్ల జనాభా కలిగిన ఆ రాష్ట్రంలో రూ.1600 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు చేశారు. రూ. 46 కోట్ల రూపాయలతో నిర్బంధ కేంద్రాలు నిర్మాణం జరిగింది. 19 లక్షల మందిని ఈ దేశపౌరులు కాదని తేల్చారు. దీనిని దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేస్తే కోట్లాది మంది విదేశీయులవుతారు. నిర్బంధ కేంద్రాలలో మగ్గి ప్రాణాలోదులుతారు. అందుకే వీటికి వ్యతిరేకంగా దేశవ్యాప్తంగా నిరసన జ్వాలలు రగులుకుంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి భారత రాజ్యాంగ ప్రవేశికను గుర్తు చేసుకుందాం.. ‘భారత ప్రజలమైన మేము భారత దేశాన్ని సార్వభౌమ, సామ్యవాద, లౌకిక, ప్రజాస్వామ్య గణతంత్ర రాజ్యాంగా రూపొందించుకొని భారత పౌరులందరికీ సాంఘిక, ఆర్ధిక, రాజకీయ న్యాయాన్ని ఆలోచనలోనూ, భావ ప్రకటనలో, మత విశ్వాసంలో, ఆరాధనలో స్వేచ్ఛనూ జీవిత అవకాశాలలో సామాజిక విషయాలలో సమానత్వాన్ని వ్యక్తి గౌరవాన్ని జాతీయ ఐక్యతను, సమగ్రత పెంపొందించుకొనే విధంగా సౌభ్రాతృత్వాన్ని కల్పించి ఈ రాజ్యాంగ పరిషత్తులో చర్చించి, తీర్మానించి, పరిగ్రహించి చట్టరూపంలో మాకు మేము 26 నవంబరు 1949 నాడు సమర్పించుకుంటున్నాము’ అని సగర్వంగా ప్రకటించుకున్నాం.

ఇప్పుడు రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామిక విలువల్ని కాపాడుకుంటూ ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రజాస్వామ్య విలువల్ని పాతరేసే విధానాలను ప్రతిఘటించాల్సి ఉంది.2019 డిసెంబర్‌లో పార్లమెంట్‌లో ఆమోదించబడిన పౌరసత్వ సవరణ చట్టంపై యావత్ ప్రజానీకం ఆలోచన చేస్తోంది.అనేకులు పౌరసత్వ చట్టం సవరణ ద్వారా మతవిభజన జరిగే ప్రమాదం ఉందని గుర్తించారు. మతం పేరిట వేయబడ్డారు కాబట్టి వారికి పౌరసత్వం కల్పిస్తామని చెప్పడం, ముస్లిమేతర మతాలకు చెందిన వారికి మాత్రమే ఇస్తామని చెప్పడం దేశంలో మత విభజనకు దారితీసే అవకాశం ఏర్పడుతుంది. ముస్లిం పౌరులను చొరబాటుదారులుగానూ, ముస్లిమేతర పౌరులపై శరణార్థులుగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఈ చట్టం రాజ్యంగా విరుద్ధమైనది. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 8, 15(1, 2), 21లకు వ్యతిరేకంగా ఎన్‌ఆర్‌సి, సిఎఎ, ఎన్‌పిఆర్ ఉన్నాయి.

పొరుగు దేశాలైన పాకిస్థాన్ బంగ్లాదేశ్ అఫ్ఘానిస్థాన్ నుండి భారతదేశానికి డిసెంబర్ 31,2014 ముందు వచ్చిన వారికి పౌరసత్వాన్ని కల్పిస్తున్నారు. పౌరసత్వం లభించే వారిలో హిందువులు, సిక్కులు, బౌద్ధులు, జైనులు, పార్శీ, క్రిస్టియన్స్ మాత్రమే ఉంటారు. 1955 పౌరసత్వ చట్టం ప్రకారం ఏ విదేశీయులైనా పౌరసత్వాన్నికి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.పౌరసత్వం పొందవచ్చు. పౌరసత్వం చట్టం సెక్షన్ 6 ప్రకారం, సెక్షన్ 5 (రిజిస్ట్రేషన్) ప్రకారం పౌరసత్వం తీసుకోవచ్చు. 2014 డిసెంబర్ వరకు ఇంటెలిజెన్స్ బ్యూరో ఇచ్చిన నివేదిక ప్రకారం 31313 మంది వలసదారులు వచ్చినట్లు స్పష్టమైంది. వారంతా ముస్లిమేతర వలసదారులు కావడం గమనార్హం. 2011 యుపిఎ ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం మేరకు దీర్ఘకాల వీసాదారులు 201114 మధ్యలో 14526 మంది ఉన్నారు. ఇందులో అత్యధికులు హిందువులు.

2018 నాటికి 30 వేల మందికి దీర్ఘకాల వీసాలు ఇచ్చారు. వీరందరికీ హక్కులు కల్పించబడ్డాయి. ఆధార్ కార్డు, పాన్ కార్డు, డ్రైవింగ్ లైసెన్స్, ఆస్తులు కొనుగోలు లాంటి సదుపాయాలు ఉన్నాయి. వీసాల నిబంధనలు 2015లో సవరించారు కూడా. సిఎఎ వారికి ఓటు హక్కు కూడా కల్పించింది. అయితే మయన్మార్ నుంచి వచ్చిన రోహింగ్యాలకు, శ్రీలంక నుండి వచ్చిన తమిళ శరణార్థులు, పాకిస్థాన్, అఫ్ఘానిస్థాన్ నుండి వచ్చిన అహమ్మదీయులు, హజరాలు, బంగ్లాదేశ్ నుండి వచ్చిన తస్లీమా నస్రీన్ ఇలాంటి శరణార్థులకు ఈ చట్టం కింద పౌరసత్వంతో పాటు ఓటు హక్కు లభించే అవకాశం లేదు. కారణం మత దృష్టి ఉండటమే. ఇది భారత లౌకిక స్వభావాన్ని నిరాకరించడమే అవుతుంది. శరణార్థులకు మన దేశం సాయం చేయాల్సిందే. కానీ వారిలో మతాన్ని వెతకొద్దు. పాకిస్తాన్ అఫ్థానిస్థాన్‌లో ముస్లింగా చూస్తున్న అహమ్మదీయులు, హజారీలు అణచివేతకు గురవుతున్నారు. వారిలో అభద్రతా భావం నెలకొంది.

వీరితోపాటు మయన్మార్ రోహింగ్యాలు, చైనా ఉయ్ గార్ ముస్లింలు, శ్రీలంక తమిళులు మన పొరుగు దేశాల్లో అణచివేతకు గురైన సమూహాలు.మరోవైపు ప్రభుత్వం ఎన్‌పిఆర్, సిఎఎ, ఎన్‌ఆర్‌సిలపై అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఈ వాస్తవాల్ని ప్రజలకు తెలియకుండా కుట్రలు చేశారు. అందుకు మీడియా సాధనాలను కూడా వాడుకుంటున్నారు. వాస్తవాలు ప్రజలకు తెలియాల్సిన అవసరం ఉంది. వాస్తవాల్ని ప్రజలకు తెలియజేసేందుకు నిరసన గళం వినిపిస్తున్న వారిని దేశ ద్రోహులుగా, అభివృద్ధి నిరోధకులుగా ప్రచారం చేస్తూ తామే నిజమైన దేశభక్తులుగా ప్రచారం చేసుకోవడం ద్వారా హిందూత్వ ఎజెండాను అమలు చేస్తున్నారు. వీటన్నింటిని చైతన్యవంతమైన సమాజం తిరస్కరించాలి.రాజ్యాంగ మూలాలపై జరుగుతున్న దాడిని ఐక్య పోరాటాల ద్వారా తిప్పికొట్టాలి. తద్వారా రాజ్యాంగాన్ని, ప్రజాస్వామిక విలువల్ని, పౌరసత్వాన్ని కాపాడుకోవాలి.

Know the difference between NRC and CAA Bill