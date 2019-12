కటక్: విశాఖ వేదికగా జరిగిన రెండో వన్డేలో ఘన విజయం సాధించిన టీమిండియాలో ఉత్సాహం ఉరకలేస్తోంది. ఆదివారం వెస్టిండీస్‌తో జరిగే మూడో, చివరి వన్డేకు సమరోత్సాహంతో బరిలోకి దిగేందుకు విరాట్ కోహ్లి సేన సిద్ధమైంది. ఇక, ఈ మ్యాచ్ కోసం ఇప్పటికే భారత జట్టు కటక్ చేరుకుంది. అయితే శుక్రవారం ప్రాక్టీస్ సెషన్ లేక పోవడంతో కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లి జట్టు సభ్యులతో కలిసి సరదగా గడిపాడు. విశాఖ మ్యాచ్ తర్వాత ఇరు జట్ల క్రికెటర్లకు మూడు రోజుల విశ్రాంతి లభించింది. దీన్ని భారత క్రికెటర్లు సరదగా గడిపేందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారు. కొంతకాలంగా టీమిండియా ఎడతెరిపి లేకుండా క్రికెట్ ఆడుతున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే వీరికి కాస్త విశ్రాంతి లభించడంతో దాన్ని విందులు, వినోదాలకు తెరలేచింది. కెప్టెన్ కోహ్లి స్వయంగా సహచరులతో కలిసి దీన్ని ఆస్వాదిస్తున్నాడు.

ఈ సందర్భంగా కోహ్లి జట్టు సభ్యులతో కలిసి కటక్ నగర వీధుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. టీమిండియా క్రికెటర్లందరూ షాపింగ్‌లతో పాటు చిరు తిండ్లు తింటూ సరద..సరదగా గడుపతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. కాగా, సోషల్ మీడియాలో కెప్టెన్ కోహ్లి చేసిన ట్వీట్ అభిమానులను అలరించింది. ఈ రోజు ప్రాక్టీస్ సెషన్ లేక పోవడంతో జట్టు సభ్యులతో కలిసి కటక్ వీధుల్లో సరదగా గడిపాను. కీలకమైన మ్యాచ్‌లో ఒత్తిడి లేకుండా ఉండేందుకు అందరం కలిసి బయటికి వచ్చాం. ఈ మధ్యాహ్నం నా సహచరులతో కలిసి ఆనందంగా గడిపాను అంటూ కోహ్లి ట్వీట్ చేశాడు. ఇదిలావుండగా కోహ్లితో పాటు లోకేశ్ రాహుల్, రవీంద్ర జడేజా, చాహల్, కేదార్ జాదవ్, రిషబ్‌పంత్ తదితరులు కటక్ వీధుల్లో సందడి చేశారు.

Kohli Enjoy Off Day With The Boys Ahead of Cuttack ODI

A day off and an afternoon with the boys is exactly what we needed 😃🤙 pic.twitter.com/6K3KLW63iJ

— Virat Kohli (@imVkohli) December 20, 2019