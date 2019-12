న్యూఢిల్లీ: 2019 ఫోర్బ్స్ ఇండియా సెలబ్రిటీ-100 జాబితాలోనూ టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ సత్తా చాటాడు. కింగ్ కోహ్లీ దెబ్బకు బాలీవుడ్ బడాస్టార్స్ కూడా వెనకపడిపోయారు. అత్యధికంగా ఆర్జిస్తోన్న భారత సెలబ్రిటీల జాబితాను అంతర్జాతీయ మ్యాగజైన్ ఫోర్బ్స్ ఇండియా తాజాగా విడుదల చేసింది. బాలీవుడ్ కండలవీరుడు సల్మాన్ ఖాన్ ని వెనక్కనెట్టి కోహ్లీ(రూ.252.72 కోట్లు) మొదటి స్థానంలో నిలిచాడు. దీంతో సల్మాన్(రూ.229.25 కోట్లు) ఈ జాబితాలో మూడో స్థానానికి పడిపోయాడు. సల్మాన్ ఖాన్ ఈ ఏడాదిలో ఇప్పటివరకూ ఒక సినిమా(భరత్)ని మాత్రమే ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చిన విషయం తెలిసిందే. దీంతో సల్లూ భాయ్ తన ర్యాంక్ కోల్పోవాల్సి వచ్చింది.

ఇక, కిలాడీ అక్షయ్ కుమార్(రూ.293.25 కోట్లు).. రెండో స్థానంలో, బిగ్ బి అమితాబ్ బచ్చన్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచారు. తర్వాత వరుసగా మ‌హేంద్ర సింగ్ ధోని , షారూఖ్ ఖాన్, ర‌ణ్‌వీర్ సింగ్‌, అలియా భ‌ట్, సచిన్, దీపికాలు టాప్ 10లో నిలిచారు. కాగా, మొదటి సారి ఇద్దరు బాలీవుడ్ హీరోయిన్లు టాప్ 10లో స్థానం దక్కించుకున్నారు. ఇక, సౌత్ నుంచి గత ఏడాది టాప్ 2లో నిలిచిన ఎఆర్ రెహ్మాన్ 16, మోహన్ లాల్ 27, ప్రభాస్ 44, దళపతి విజయ్ 47, అజిత్ 52, మహేష్ బాబు 54, కమల్ హాసన్ 56, డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ 77 స్థానాల్లో నిలిచారు. అక్టోబ‌ర్ 1,2018 నుండి సెప్టెంబ‌ర్ 30,2019 మ‌ధ్య సెల‌బ్రిటీలు ఆర్జించిన ఆదాయంతో పాటు ఫేమ్ ప‌రంగా ఫోర్బ్స్ ఈ ర్యాంకులు ప్ర‌క‌టించింది.

#Forbes2019TopCeleb100 @arrahman at 16@Mohanlal at 27#Prabhas at 44#Thalapathy @actorvijay at 47#Thala #Ajith at 52@urstrulyMahesh at 54@shankarshanmugh 55 @ikamalhaasan 56 @mammukka 62 @dhanushkraja 64 #Trivikram 77 @directorsiva 80 @karthiksubbaraj 84

