అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉందని అత్తను హత్య చేసిన కోడలు

తిరువనంతపురం: అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా వస్తుందని కోడలు అత్తను హత్య చేసిన సంఘటన కేరళలోని కొళ్లామ్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. దీంతో కోడలిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. బస్సు కండక్టర్‌గా పని చేస్తున్న బిమల్ కుమార్‌ను గిరితా అనే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంది. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. కొళ్లామ్ జిల్లాలో పుత్తూరులో ఉన్నప్పుడు అత్తకు కోడలకు తగదా రావడంతో ఒకే ఇంట్లో ఇద్దరు వేర్వేరుగా ఉండేవారు. బిమల్ కుమార్‌కు వయానాడ్ ప్రాంతానికి బదిలీ అయ్యాడు. దీంతో తన బిమల్ తన భార్య పిల్లలతో కలిసి వయానాడ్‌కు వెళ్లిపోయాడు. మళ్లీ కొంత కాలానికి కొత్త ఇల్లు నిర్మించుకోవడంతో మళ్లీ పుత్తూరుకు వచ్చారు. మళ్లీ గిరితా తన అత్త రెమణితో పలుమార్లు గొడవకు దిగింది. గిరితా మరో వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధంపెట్టుకోవడంతో కోడలిని అత్త రెమణి పలుమార్లు హెచ్చరించింది. దీంతో తన అక్రమ సంబంధానికి అత్త అడ్డుగా ఉందని తొలగించుకోవాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఇంట్లో ఎవరు లేని సమయంలో మధ్యాహ్నం రెమణి పడుకోవడంతో బండరాయితో తలపై మోది అత్తను హత్య చేసింది. అనంతరం ఇంట్లో ఉన్న రక్తపు మరకలను తుడిచివేసింది. స్థానికులు సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని కేసు నమోదు చేసి తనదైన శైలిలో ప్రశ్నించడంతో తానే హత్య చేశానని ఒప్పుకుంది. వెంటనే పోలీసులు కోడలిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్‌కు తరలించారు.

Kollam women murder Mother in law about her affairs, She allegedly hit Remani on the head using a large stone that was used to wash clothes on.