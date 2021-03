కోలీవుడ్ దర్శకుడు జననాథన్ కన్నుమూత

చెన్నయ్ : ప్రముఖ కోలీవుడ్ దర్శకుడు, జాతీయ అవార్డు గ్రహీత ఎస్ పి జననాథన్ ఆదివారం ఉదయం కన్నుమూశారు. కొన్నిరోజులుగా ఆయన అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో చెన్నయ్ లోని అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆదివారం తుదిశ్వాస విడిచారు. జననాథన్ గుండెపోటుతో కన్నుమూశారని మరో కోలీవుడ్ దర్శకుడు ఆర్ముగకుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశారు. సినిమా ఎడిటింగ్‌ పనిలో ఉన్న ఆయన గురువారం మధ్యాహ్నం భోజనం కోసం ఇంటికి వెళ్లారు. జననాథన్ తిరిగి రాకపోవడంతో, సిబ్బంది ఆయన ఇంటికి వెళ్లారు. అక్కడ జననాథన్ అపస్మారకస్థితిలో ఉండడాన్ని గమనించి అపోలో ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆయన ఆదివారం చనిపోయారు. నటుడు విజయ్ సేతుపతి, నటి శ్రుతి హాసన్ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన పొలిటికల్ థ్రిల్లర్ ’లాబాం‘ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనిలో జననాథన్ బిజీగా ఉన్నారు. కరోనా కారణంగా ఈ సినిమాను ఈ సంవత్సరం విడుదల చేయాలని ఆలోచనతో ఉన్నారు. జననాథన్ 2004లో అయ్యర్‌కై సినిమాకు తమిళంలో ఉత్తమ చలన చిత్ర జాతీయ అవార్డును గెలుచుకున్నారు. జననాథన్ మృతిపై నటి శ్రుతిహాసన్, నటుడు విజయ్ సేతుపతిలతో పాటు పలువురు కోలీవుడ్ ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు.

It is with the heaviest Heart that We say good bye to #SPJananathan sir – it was a pleasure working with you sir Thankyou for your wisdom and kind words you will always be in my thoughts ! My deepest condolences to his family 🙏 pic.twitter.com/Ox1Ag0EEYE

— shruti haasan (@shrutihaasan) March 14, 2021