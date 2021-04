చెన్నయ్ : కోలీవుడ్ లో విషాదం నెలకొంది. ప్ర‌ముఖ కోలీవుడ్ ద‌ర్శ‌కుడు కె.వి.ఆనంద్‌(54) శుక్ర‌వారం తెల్ల‌వారుజామున కన్నుమూశారు. గుండెపోటు రావడంతో ఆనంద్ ను ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆనంద్ అప్పటికే చనిపోయినట్టు వైద్యులు నిర్థారించారు. ప్రేమ‌దేశం, ఒకేఒక్క‌డు, ర‌జినీకాంత్ శివాజీ చిత్రాల‌కు సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్‌గా ఆనంద్ ప‌నిచేశారు. క‌ణా కండేన్ సినిమాతో ఆయన ద‌ర్శ‌కుడిగా మారారు. సూర్య‌ హీరోగా నటించిన వీడొక్క‌డే(అయాన్‌)తో విజయం సాధించి మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఆనంద్ దర్శకత్వంలో జీవా హీరోగా రూపొందించిన రంగం(కో) సినిమాతో తమిళం, తెలుగులో విజయం సాధించారు. బ్ర‌ద‌ర్స్‌(మాట్రాన్‌), అనేకుడు(అనేగ‌న్‌), కవ‌న్‌, బందోబ‌స్త్‌(కాప్పాన్‌) తదితర సినిమాలను ఆనంద్ రూపొందించారు. ఆనంద్ అకాల మరణంపై పలువురు కోలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు టాలీవుడ్ హీరో స్టైలిష్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ సైతం సంతాపం తెలిపారు. ఆనంద్ కుటుంబానికి సానుభూతి ప్రకటించారు. చెన్నయ్ లో పుట్టిన పెరిగిన ఆనంద్ ఫ్రీ లాన్స్ ఫొటో జ‌ర్న‌లిస్ట్‌గా త‌న కెరీర్‌ను మొదలు పెట్టారు. క‌ల్కి, ఇండియా టుడే దిన ప‌త్రిక‌ల్లో ఆయన జర్నలిస్టుగా ప‌నిచేశారు. ప్ర‌ముఖ సినిమాటోగ్రాఫ‌ర్ పిసి శ్రీరామ్‌ శిష్యుడిగా సినిమాటోగ్రాఫర్ గా మారారు. అనంతరం ఆయన దర్శకుడిగా అనేక సినిమాలను రూపొందించారు. ఆనంద్ సినిమాటోగ్రాఫర్ గా పని చేసిన తొలి చిత్రం ‘తెన్ మావిన్ కొంబాత్’ సినిమాకు జాతీయ అవార్డు వచ్చింది.

Just woke up to this sad news that Dir KV Anand garu is no more. Wonderful cameraman , brilliant director and very nice gentleman . Sir you will always be remember & missed . Condolences to the near , dear & family .

Rest in Peace Sir . #KVAnand pic.twitter.com/V6ombIxZcy

— Allu Arjun (@alluarjun) April 30, 2021