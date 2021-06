శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో ధనుష్

హైదరాబాద్ : ప్రముఖ టాలీవుడ్ దర్శకుడు శేఖర్ కమ్ముల దర్శకత్వంలో వచ్చే ఓ త్రిభాషా సినిమాలో కోలీవుడ్ హీరో ధనుష్ నటించనున్నారు. ధనుష్‌తో త్రిభాషా సినిమాను రూపొందిస్తున్నట్లు శేఖర్ కమ్ముల శుక్రవారం తన ట్వీట్టర్ ద్వారా వెల్లడించారు. త్రిభాషా సినిమాగా తెలుగు, తమిళం, హిందీలో ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ఆయన తెలిపారు. ఎస్వీసీఎల్ఎల్‌పీ పతాకంపై నారాయణదాస్ నారంగ్, పి. రామ్మోహన్ రావు , శేఖర్ కమ్ముల, ధనుష్ ఈ సినిమాను సంయుక్తంగా నిర్మించనున్నారు. ధనుష్ తెలుగులో నటిస్తున్న తొలి స్ట్రైయిట్ సినిమా ఇదే కావడం గమనార్హం. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక సినిమాలో నటించే నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణుల, షూటింగ్ వివరాలను త్వరలో వెల్లడిస్తామని శేఖర్ కమ్ముల తెలిపారు. శేఖర్ కమ్ములతో ఇటీవల నారాయణదాస్ నారంగ్, పి. రామ్మోహన్ రావు లవ్ స్టోరి సినిమాను నిర్మించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే లవ్ స్టోరీ సినిమాను కరోనా ప్రభావం తగ్గిన తర్వాత విడుదల చేయనున్నారు.

The two Men who crossed the barriers to Celebrate Cinema 🎥

The National Award Winners @dhanushkraja 🤩 & @sekharkammula 🔥 collaborating for a Tamil-Telugu – Hindi Trilingual FILM

Proudly Produced by #NarayanDasNarang & #PuskurRamMohanRao under @SVCLLP Banner ! pic.twitter.com/GcBkGqzd1R

— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) June 18, 2021