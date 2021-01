విజయ్ ’మాస్టర్‘ సినిమా సీన్స్ లీక్

చెన్నయ్: ప్రముఖ కోలీవుడ్ హీరో విజయ్ నటించిన సినిమ ’మాస్టర్‘. లోకేష్ కనకరాజ్ ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమా బుధవారం థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అయితే సినిమా విడుదలకు కొన్ని గంటల ముందుగానే సినిమాలోని కొన్ని సీన్స్ లీకయ్యాయి. ఈ సినిమాకు చెందిన కొన్ని సీన్స్ సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో సినిమా యూనిట్ కు ఆందోళన చెందుతోంది. సినిమాలోని కీలకమైన ఇంటర్వెల్ సీన్, చిన్న చిన్న క్లిప్పింగ్స్ లీక్ అయ్యాయి. ఆదివారం అర్ధరాత్రి నుంచి ఈ సీన్లు సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. దీంతో సినిమా యూనిట్ అప్రమత్తమైంది. ఈ సీన్లను డిలిట్ చేసే పనిలో సినిమా యూనిట్ నిమగ్నమైంది. ఈ సినిమా కోసం ఏడాదిన్నర కష్టపడ్డామని, ఆన్ లైన్ లో లీక్ అయిన సీన్స్ ను ఎవరూ షేర్ చేయవద్దని , ఈ సినిమాను థియేటర్లలో మాత్రమే చూడాలని ప్రజలను సినిమా దర్శకుడు లోకేష్ కనకరాజు కోరారు.

Dear all

It's been a 1.5 year long struggle to bring Master to u. All we have is hope that you'll enjoy it in theatres. If u come across leaked clips from the movie, please don't share it 🙏🏻 Thank u all. Love u all. One more day and #Master is all yours.

— Lokesh Kanagaraj (@Dir_Lokesh) January 11, 2021