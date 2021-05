ఆర్ఆర్ఆర్ నుంచి కొమురం భీమ్ లుక్ విడుదల

హైదరాబాద్ : దర్శక ధీరుడు రాజమౌళి రూపొందిస్తున్న సినిమా ’ఆర్ఆర్ఆర్‘. ఈ సినిమాలో ఎన్టీఆర్ కొమురం భీమ్ పాత్రలో నటిస్తుండగా, మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పాత్రలో మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ కనిపించనున్నారు. ఎన్టీఆర్ పుట్టిన రోజును పురస్కరించుకుని గురువారం సినిమా నుంచి ఆయన లుక్ ను విడుదల చేశారు. ఈ లుక్ ఆకట్టుకునేవిధంగాద ఉంది. ఫిక్షన్ కథాంశంతో పీరియాడికల్ డ్రామాగా ఈ సినిమా రూపొందుతోంది. డీవీవీ ఎంటర్‌టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై దానయ్య భారీ బడ్జెట్‌తో ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ ఆలియా భట్, బ్రిటన్ మోడల్ ఓలివియా మోరీస్, అజయ్ దేవగన్, శ్రీయ శరణ్ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి కావొచ్చింది.

My Bheem has a heart of gold.

But when he rebels, he stands strong and bold! 🌊

Here’s @tarak9999 as the INTENSE #KomaramBheem from #RRRMovie.@ssrajamouli @AlwaysRamCharan @ajaydevgn @aliaa08 @oliviamorris891 @RRRMovie @DVVMovies pic.twitter.com/8o6vUi9oqm

— rajamouli ss (@ssrajamouli) May 20, 2021