20రోజుల్లో టిమ్స్ ఏర్పాటు.. ఈటలను అభినందించిన కెటిఆర్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: గచ్చిబౌలిలోని స్పోర్ట్ టవర్‌ను 20 రోజుల్లో 1500 పడకలతో తెలంగాణ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్(టిమ్స్)ఆసుపత్రిగా తీర్చి దిద్దిన రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్యశా ఖమంత్రి ఈటల రాజేందర్‌ను ట్విట్టర్‌లో రాష్ట్ర ఐటి, పరిశ్రమలు, మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారకరామారావు అభినందించారు. రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ విస్తరిస్తుండటంతో ముందస్తు జాగ్రతగా సిఎం కెసిఆర్ ఆదేశాల మేరకు గచ్చిబౌలి స్పోర్ట్ టవర్ ను ప్రభుత్వం టిమ్స్‌గా మార్చింది. కేవలం 20 రోజుల వ్యవధిలోనే స్పోర్ట్ టవర్‌ను 1500 పడకలతో ఆధునిక వైద్య సదుపాయాలతో ఆసుపత్రిగా తీర్చిదిద్దడంలో మంత్రి ఈటల ఆయన బృందం నిరంతరం శ్రమించిందని కెటిఆర్ అభినందించారు. ప్రస్తుతం టిమ్స్‌ను కోవిద్- 19 బాధితలకు వైద్యసేవలు అందిచనుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కరోనాను నియంత్రించిన అనంతరం ప్రభుత్వరంగంలో టిమ్స్‌ను మల్టీ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రిగా మార్చి ఆధునిక వైద్యసేవలు, పరిశోధనలు నిర్వహించనున్నట్లు కెటిఆర్ వివరించారు.

KTR Appreciate to Etela for TIMS Hospital Made in 20 Days