సులభతర వాణిజ్యంలో మరిన్ని సంస్కరణలు

వివిధ శాఖల పనితీరులోనూ మార్పులు

ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ప్రమాణ పెంపుపై మంత్రి కెటిఆర్ సమీక్ష

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం మరిన్ని సంస్కరణలు తీసుకురానున్నట్లు పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి తారకరామారావు తెలిపారు. ఈ సంస్కరణలతో ప్రజలకు అనేక ప్రయోజనాలు కలుగుతాయన్నారు. ఈ సంస్కరణలను అమలు చే స్తున్న వివిధ శాఖల పనితీరులోనూ గణనీయమైన మార్పులు వస్తాయని అభిప్రాయపడ్డారు. బుధవారం నాడిక్కడ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ప్రమాణాల పెంపుపై పలు శాఖల అధిపతులు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శితో ఆయన ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ, రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్‌ను మరింతగా పెంచుతామన్నారు. ఇందుకోసం వివిధ శాఖల్లో చేపట్టాల్సిన సంస్కరణలపైన వారితో మంత్రి కేటీఆర్ చర్చించారు.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్‌కుమార్‌తో పాటు వివిధ శాఖదిపతులు హాజరైన ఈ సమీక్ష సమావేశంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు చేపట్టాల్సిన సంస్కరణలు, నిర్ణీత గడువులోగా తీసుకోవాల్సిన అంశాలపై కూలంకషంగా చర్చించారు. రాష్ట్రంలో ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ కోసం తీసుకోవాల్సిన సంస్కరణలను తెలియజేసిన మంత్రి, ఈ సారి మరిన్ని సంస్కరణలు తీసుకొస్తామన్నారు. ప్రధానంగా న్యాయ, టూరిజం, ఫిలిం డెవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్, సివిల్ సప్లై, ఎక్సైజ్ డిపార్టమెంట్, సిసిఎల్‌ఎ వంటి పలు శాఖల పైన మంత్రి కెటిఆర్ ఆయా శాఖల కార్యదర్శలకు తగు వివరాలు అందజేశారు. అలాగే ఈ సందర్భంగా చేపట్టాల్సిన సంస్కరణలపై పలు సలహాలను, సూచనలు చేశారు.

కొన్ని సంస్కరణలను ఒక నెలలో పూర్తి చేయాల్సిన అవసరం ఉందని, ఈ దిశగా వేగంగా పని చేయాలని ఈ సందర్భంగా అధికారులను మంత్రి కెటిఆర్ ఆదేశించారు. దీంతో పాటు ప్రజలకు ఏ సేవ అయినా ఒకే చోట అందించే విధంగా సిటిజన్ సర్వీస్ మేనేజ్‌మెంట్ పోర్టల్ చేయాల్సిన అవసరాన్ని ఈ సమావేశంలో చర్చించారు. తద్వా రా ఏ సేవ అయినా నేరుగా ఆన్‌లైన్ ద్వారా అందుకునే అవకాశం కలుగుతుందన్నారు. ఆయా శాఖలు చేపడుతున్న సంస్కరణలు, కార్యక్రమాలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకునేందుకు ఒక ప్రత్యేక డాష్ బోర్డ్ ఏర్పాటు చేస్తే వాటిని పర్యవేక్షణ చేసేందుకు సౌకర్యంగా ఉంటుందన్నారు.

టిఎస్ బిపాస్ పైన చర్చ

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన చారిత్రాత్మక చట్టం టిఎస్ బిపాస్ అమలు పైన మంత్రి కెటిఆర్ వివిధ శాఖల అధికారులతో నిర్వహించిన సమీక్ష సమావేశంలో చర్చించారు. దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా పౌరులకి అత్యం త సౌకర్యవంతంగా, సులభంగా, పారదర్శకంగా భవన నిర్మాణ అనుమతులను, లేఅవుట్లు అనుమతులు టిఎస్ బిపాస్ ఇవ్వనుందన్నారు. ఇప్పటికే చట్టంగా రూపొందినదని, తర్వాత దాని అమలుకు సంబంధించిన కార్యక్రమాల పైన ఈ సందర్భంగా వివిధ శాఖల్లో తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రి కెటిఆర్ పలు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చారు.

టిఎస్ బిపాస్ అనేది చారిత్రాత్మక చట్టమని ఆయన పేర్కొన్నారు. దీని అమలులో వివిధ శాఖల సహకారం, సమన్వయం అవసరమని ఆ దిశగా ఇప్పటినుంచి ఆయా శాఖలు కలిసి పనిచేయాలని సూచించారు. టిఎస్ బిపాస్ అనుమతులకు సంబంధిం చి అవసరమున్న ప్రతి శాఖ నుంచి ఒక్కొక్క నోడల్ ఆఫీసర్‌ను ప్రత్యేకంగా నియమించాలని ఈ సందర్భంగా వారికి మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. త్వరలోనే శాఖలన్నీ సమన్వయంతో సహకారంతో క్షేత్రస్థాయిలో టి ఎస్ బిపాస్ అమలు చేసేందుకు కార్యాచరణ ప్రకటిస్తామని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు.

