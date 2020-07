సినారె ఆడిటోరియంకు కెటిఆర్ శంకుస్థాపన

హైద‌రాబాద్ : జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు గ్రహీత, ప్రముఖ సాహితీవేత్త డాక్ట‌ర్ సి.నారాయణ రెడ్డి 89 వ జయంతి వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా సినారె ఆడిటోరియం నిర్మాణానికి రాష్ర్ట మంత్రి కెటిఆర్ బుధవారం శంకుస్థాప‌న చేశారు. ఈ ఆడిటోరియాన్ని తెలంగాణ భాషా సాంస్కృతిక శాఖ ఆధ్వర్యంలో బంజారాహిల్స్ లో నిర్మిస్తున్నారు. సినారె జన్మస్థలమైన సిరిసిల్ల నియోజకవర్గం నుంచి తాను ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించడం గౌరవంగా భావిస్తున్నట్టు కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. సాహితీలోకంలో ఆయన చేసిన సేవలు చిరస్మరణీయమని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. దక్షిణాది నుంచి రాజ్యసభకు ఎంపికైన తొలి సాహితీవేత్త సినారె కావడం తెలంగాణకు గర్వకారణమని మంత్రి పేర్కొన్నారు. మూడు వేల చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో ఈ ఆడిటోరియాన్ని నిర్మిస్తున్నామని, ఆడిటోరియం నిర్మాణాన్ని త్వరలోనే పూర్తి చేస్తామని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు శ్రీనివాస్ గౌడ్, త‌ల‌సాని శ్రీనివాస్ యాద‌వ్, ఎమ్మెల్యే దానం నాగేంద‌ర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.

