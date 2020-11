హైదరాబాద్ ను అందంగా తీర్చిదిద్దుతాం : కెటిఆర్

హైద‌రాబాద్ : హైదరాబాద్ రోడ్లపై వ్యర్థాలను తొలగించి అందంగా తీర్చిదిద్దుతామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. వ్యర్థాల నుంచి సంపదను సృష్టించడం మంచి పరిణామమని ఆయన పేర్కొన్నారు. జీడిమెట్ల‌లో భ‌వ‌న నిర్మాణ వ్య‌ర్థాల రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్‌ను శనివారం కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడారు. ఈ రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ ను పది కోట్ల వ్యయంతో 500 టిపిడి సామర్థ్యంతో బల్దియా నిర్మించిందని ఆయన చెప్పారు. హైదరాబాద్ అందాన్ని చెడగొట్టేలా రోడ్ల మీద చెత్తకుప్పలు పేరుకపోతున్నాయని, ఆ చెత్తకుప్పలను తొలగించేందుకు బల్దియా చర్యలు తీసుకుంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ క్రమంలోనే జీడిమెట్లలో రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ ను ఏర్పాటు చేసినట్టు ఆయన వెల్లడించారు. సంక్రాంత్రి రోజున ఎల్ బినగర్, ఫతుల్లాగూడలో మరో సి అండ్ డి ప్లాంట్ ను ప్రారంభిస్తామని ఆయన తెలిపారు. భవిష్యత్ లో హైదరాబాద్ నగరానికి తూర్పు, పశ్చిమ దిశల్లో కూడా రెండు ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. జీడిమెట్లలో ఏర్పాటు చేసిన రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ దక్షిణ భారత్ లోనే అతిపెద్ద ప్లాంట్ అని ఆయన వెల్లడించారు. ప్రతి మున్సిపాలిటీ పరిధిలో మానవ వ్యర్థాలను శుద్ధి చేసే ప్లాంట్లను ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు ఆయన స్పష్టం చేశారు. పర్యావరణ పరిరక్షణకు చర్యలు తీసుకుంటున్నామని, ప్రజలు కూడా రోడ్లపై ఇష్టానుసారంగా వ్యర్థాలను పడేయవద్దని ఆయన సూచించారు. వ్యక్తిగత శుభ్రతతో పాటు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకున్నప్పుడే అంటు వ్యాధులు ప్రబలవని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి మల్లారెడ్డి, జిహెచ్ఎంసి అధికారులు పాల్గొన్నారు.

MAUD Minister @KTRTRS inaugurated a Construction & Demolition Waste Recycling Plant at Jeedimetla. The plant has a recycling capacity of 500 tonnes per day. It's the first of its kind in Telangana and the second largest plant in India. pic.twitter.com/S3flwSR4NM

