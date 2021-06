తొలి విడతలో 30 మొబైల్ ఐసియు బస్సులు: కెటిఆర్

హైదరాబాద్: తొలి విడతలో 30 బస్సులు, రెండో విడతలో మరో 30 బస్సులను అందజేస్తామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. మొబైల్‌ ఐసియు బస్సులను మంత్రి కెటిఆర్‌ గురువారం ట్యాంక్‌బండ్‌పై ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. దీంతో రాష్ట్రంలో ప్రతీ జిల్లాకు రెండు మొబైల్ యూనిట్ బస్సులు అందుబాటులోకి వస్తాయన్నారు. మారుమూల ప్రాంతాలకు కూడా మొబైల్ యూనిట్ బస్సులను పంపిస్తున్నామన్నారు. ఒక్కో మెడికల్ బస్సు యూనిట్ లో ప్రత్యేకంగా వైద్య సిబ్బంది, వైద్య పరికరాలు ఉంటాయన్నారు. ఎనిమిది ఐసియు బెడ్లు, ఒక వైద్యుడు, ఇద్దరు నర్సులు అందుబాటులో ఉంటారని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. కరోనా బాధితులకు సమర్థవంతంగా చికిత్స అందించేందుకు మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్లలో ఆక్సిజన్ కాన్సింట్రేటర్లు, వెంటిలేటర్లు ఉన్నాయన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్‌ యాదవ్‌, సిఎస్‌ సోమేశ్‌ కుమార్‌, అధికారులు పాల్గొన్నారు.

Ministers @KTRTRS and @YadavTalasani inaugurated Mobile ICU Buses initiative in Hyderabad today. The LORD’s Church in collaboration with VeraSmart Health Care has initiated this project. pic.twitter.com/cvySiSIN5K

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) June 3, 2021