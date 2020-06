పరిసరాలు పరిశుభ్రం

సీజనల్ వ్యాధులపై ప్రత్యేక శ్రద్ద వహించాలి

ప్రజలకు మంత్రి కెటిఆర్ పిలుపు

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : వర్షాకాలం ప్రారంభమైన నేపథ్యంలో సీజనల్ వ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి కెటిఆర్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈ వ్యాధులను ఎదుర్కొనేందుకు ప్రజలు తమ పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలన్నారు. ప్రతి ఆదివారం పది గంటలకు 10 నిమిషాల పాటు నిర్వహించే పారిశుద్ధ కార్యక్రమంలో మంత్రి కెటిఆర్ పాల్గొన్నారు. ఇందులో భాగంగా ప్రగతి భవన్‌లోని ఇంటితోపాటు, పరిసరాలను పరిశీలించారు. తాజాగా కురిసిన వర్షాలకు పలు పాత్రల్లో నిండిన నీటిని ఖాళీ చేయడంతో పాటు వివిధ ప్రాంతాల్లో పేరుకుపోయిన వాన నీటిని సైతం తొలగించారు.

ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో సీజనల్ వ్యాధుల పట్ల ప్రజలు మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. తాజాగా ప్రారంభమైన వర్షాకాల సీజన్‌తో మలేరియా డెంగ్యూ చికెన్ గున్యా వంటి వ్యాధులు వ్యాపించే అవకాశం ఉన్నదన్నారు. ఇందుకు ప్రధాన కారణమైన దోమలను అరి కట్టాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. దోమలు ఇళ్లలో పేరుకుపోయిన మంచి నీటిపైన వేగంగా పెరిగే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని సూచించారు. ప్రభుత్వం చేస్తున్న ప్రత్యేక పారిశుధ్య కార్యక్రమాలకు అదనంగా ప్రతి ఒక్కరు తమ ఇళ్లతో పాటు ఇంటి పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకొనే అంశంపైన ప్రధానంగా దృష్టి సారించాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రతివారం కేవలం పది నిమిషాల పాటు తమ ఇంటి పరిశుభ్రత, కుటుంబ సభ్యుల ఆరోగ్యం కోసం కేటాయించాలని తద్వారా ప్రస్తుత వర్షాకాలంలో వచ్చే అన్ని రకాల సీజనల్ వ్యాధుల ను అరికట్టే అవకాశం కలుగుతుందని తెలిపారు.

డ్రై డేలో పలువురు మంత్రులు

మంత్రి కెటిఆర్ పిలుపుమేరకు పలువురు మంత్రులు కూడా డ్రై డే (పది గంటలకు.. పది నిమిషాల పాటు పారిశుద్ధ పనులు) కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. రాష్ట్ర ఎక్సైజ్, పర్యాటక, క్రీడా, యువజన శాఖ మంత్రి వి. శ్రీనివాస్‌గౌడ్ బేగంపేటలోని పర్యాటక భవన్ ప్లాజా హోటల్‌లో ఏర్పాటు చేసిన పారిశుద్ధ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, దోమల ద్వారా సంక్రమించే అన్ని రకాల సీజనల్ వ్యాధులతో పాటు డెంగ్యూ వ్యాధి బారిన పడకుండా ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. అలాగే మంత్రులు సత్యవతి రాథోడ్, మల్లారెడ్డి, ఎర్రబెల్లి దయాకర్‌రావు, పువ్వాడ అజయ్‌కుమార్ తదితరులు కూడా తాము ప్రాతినిథ్యం వహిస్తున్న జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసిన డ్రై డే కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

MA&UD Minister @KTRTRS participated in #10MinsAt10AM program at Pragathi Bhavan and drained stagnated water to prevent mosquito spread. pic.twitter.com/kCq2MMg3WB

— Minister for IT, Industries, MA & UD, Telangana (@MinisterKTR) June 7, 2020