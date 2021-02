అభిమాని పిలిచే.. మనసంతా పులకించే

రాజన్న సిరిసిల్ల : జిల్లాలోని తంగళపల్లి గ్రామానికి చెందిన వెంగళ రమేష్ మంత్రి కెటిఆర్‌కు వీరాభిమాని. టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుండి పార్టీపై మక్కువతో తెలంగాణ ఉద్యమంలోనూ చురుకుగా పాల్గొన్నాడు. గ్రామ పంచాయతీకి ఎదురుగా పెయింట్ షాపును నిర్వహిస్తు జీవనోపాధి కొనసాగిస్తున్నాడు. అయితే మంత్రి కెటిఆర్‌ను ఏలాగయిన తన షాపుకు తీసుకురావాలని అనుకున్నాడు. ఈ విషయంపై మండల కేంద్రంలోని పలువురు ప్రజాప్రతినిధులకు తన మనసులోని మాటను చెప్పుకున్నాడు.

వారంతా ఆయన వెర్రి అభిమానం చూసి నవ్వుకున్నారు. కానీ తాను మాత్రం మంత్రి సిరిసిల్ల పర్యటను వచ్చిన ప్రతి సారి తన షాపు ముందు ఓ ప్లకార్డు పట్టుకొని ఎదురుచూసేవాడు. టిఆర్‌ఎస్ సభ్యత్వ నమోదులో భాగంగా మంత్రి కెటిఆర్ పిఎ మహేందర్ ‌రెడ్డి అనుకోకుండా తన షాపుకు రావడంతో ఆయన సంతోషానికి అవధుల్లేకుండా పోయాయి. ఎంతో ఆప్యాయంగా ఆయనను పలకరిస్తు ఓ ఫోటో దిగి తన సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. ఆయన వెంట గ్రామ యువజన విభాగం నాయకుడు అనిల్ గౌడ్ కూడా ఉన్నాడు.

