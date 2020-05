భవిష్యత్తులోనూ హైదరాబాద్ ఐటి పరిశ్రమ వృద్ధిరేటు కొనసాగుతుంది

కరోనా సంక్షోభం అనంతరం తిరిగి అభివృద్ధి బాట పడుతుంది

ఇందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలను, సహకారాన్ని ప్రభుత్వం అందిస్తుంది

ప్రస్తుత సంక్షోభ కాలంలో మెడికల్, ఎడ్యుకేషనల్ రంగాల్లో ఐటి సంస్థలకు అనేక అవకాశాలు

నూతన పరిష్కారాలకు ఇన్నోవేషన్‌తో ముందుకు వచ్చే కంపెనీలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుంది

హైదరాబాద్ సాప్ట్‌వేర్ ఎంటర్‌ప్రైజస్ అసోసియేషన్ సభ్యులతో మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్: తెలంగాణలో ఐటి పరిశ్రమ అభివృద్ధి భవిష్యత్తులోనూ కొనసాగుతుందని తెలంగాణ ఐటి శాఖ మంత్రి కె తారకరామారావు తెలిపారు.

ప్రస్తుతం కోవిడ్ 19 సంక్షోభం అన్ని పరిశ్రమలపైన కొంత ప్రభావం చూపిస్తున్నప్పటికీ త్వరలోనే ఐటి పరిశ్రమ తిరిగి అభివృద్ధి బాట పడుతుందన్న విశ్వాసాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేశారు. సోమవారం హైదరాబాద్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎంటర్‌ప్రైజస్ అసోసియేషన్ (హైసియా) నూతన కార్యవర్గం మంత్రి కెటిఆర్‌ను ప్రగతి భవన్‌లో కలిసింది. జాతీయ సగటును మించి భారీగా ఐటి ఎగుమతులను తెలంగాణ సాధించడం, ఇందుకు కారణమైన ముఖ్యమంత్రి కె. చంద్రశేఖరరావు, కెటిఆర్ నాయకత్వానికి ఈ సందర్భంగా అసోసియేషన్ సభ్యులు అభినందనలు తెలియజేసింది. గత ఆరు సంవత్సరాలుగా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మద్దతు సహకారంతో హైదరాబాదులో ఐటి పరిశ్రమ పెద్ద ఎత్తున వృద్ధి చెందిందని ఈ సందర్భంగా ప్రతినిధులు మంత్రి కెటిఆర్‌కు తెలిపారు.

ప్రస్తుత సంక్షోభ సమయంలోనూ ప్రభుత్వం చొరవ తీసుకుని వైరస్ కట్టడి కోసం కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నదని, ఈ విషయంలో కూడా ప్రభుత్వానికి ఐటి పరిశ్రమ వర్గాల నుంచి పూర్తి సహకారం అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా వారు తెలియజేశారు. సంక్షోభం సమసిపోయిన తర్వాత కంపెనీలు గతంలో ప్రకటించిన భవిష్యత్ ప్రణాళికలపైన ముందుకు పోతాయన్న నమ్మకం తమకు ఉందని వారు మంత్రికి వివరించారు. ఈ సమావేశం సందర్భంగా ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఐటి ఉద్యోగులకు ఎదురవుతున్న పరిమితులు, ప్రభుత్వం, ఇతర అధికార వర్గాల నుంచి కావాల్సిన సహాయ సహకారాలపైన పలు సూచనలను వారు కెటిఆర్ దృష్టికి తీసుకొచ్చారు.

అనంతరం వారిని ఉద్దేశించి మంత్రి కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ సాఫ్ట్‌వేర్ ఎంటర్‌ప్రైజస్ అసోసియేషన్ వంటి పరిశ్రమ వర్గాలతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కలిసి పనిచేస్తుందన్నారు. సభ్యులు ఇచ్చిన సలహాలు, సూచనలను సానుకూల దృక్పథంతో స్వీకరించామని మంత్రి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేశారు. రానున్న రోజుల్లోనూ హైసియాతో కలిసి ముందుకు నడుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రస్తుత పరిస్థితులను కొత్త అవకాశాలను సృష్టించే దిశగా తమ సూచనలను స్వీకరించాలని మంత్రి వారికి సూచించారు. గత రెండు నెలలుగా వీడియో కాన్ఫరెన్స్, ఇతర మాధ్యమాల ద్వారా మెడికల్, ఎడ్యుకేషన్ రంగాల్లో అనేక రకాల కార్యక్రమాలను పరిశ్రమలు ప్రజలు చేపడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నదన్నారు.

మనిషికి ఎదురవుతున్న సవాళ్లను సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా ఎదుర్కునేందుకు అవకాశం కలుగుతుందనే విషయాన్ని ప్రస్తుత ఆపత్కాలంలో గుర్తు చేసిందన్నారు. మరోవైపు ప్రస్తుతం సమాజం ఇబ్బందిపడుతున్న అనేక ఇతర సమస్యలను కూడా టెక్నాలజీ సహాయంతో ఎదుర్కొనేందుకు ఐటి కంపెనీలు ప్రయత్నం చేయాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ సూచించారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం సైతం దేశీయంగా ఉన్న పరిశ్రమలను, ఇన్నోవేషన్‌కు మద్దతు ఇస్తామని ప్రకటించిన నేపథ్యంలో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి కెటిఆర్ ఐటి పరిశ్రమ ప్రతినిధులకు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో హైదరాబాద్ లోని అనేక కంపెనీలు నూతన పరిష్కారాలతో ముందుకు వస్తున్న పరిస్థితి కనిపిస్తోందన్నారు.

ఇలాంటి వాటిని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తరఫున మద్దతు ఇస్తామని ఆయా కంపెనీలకు అండగా నిలుస్తామని ఆయన హామి ఇచ్చారు. ఈ మధ్యనే వి…హబ్ స్టార్ట్‌అప్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చిన అన్ లైన్ మీటింగ్ సోల్యూషన్ ను ఐటి శాఖలో అంతర్గత సమావేశాలకు వాడుకుంటున్నట్లు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో ఐటి పరిశ్రమ వృద్ధి రేటును కొనసాగించేందుకు అవసరమైన అన్ని చర్యలను తీసుకోనున్నట్లు ఇందుకు హైసియా సహకారం కూడా కావాలని ఈ సందర్భంగా మంత్రి అన్నారు. కాగా నూతనంగా ఎన్నికైన హైసియా కార్యవర్గ బృందానికి ఆయన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.

KTR said IT growth momentum will continue in Hyd