దేశవ్యాప్తంగా వ్యాక్సిన్ కొరత వాస్తవం

కెసిఆర్ సమర్థ నాయకత్వం వల్లనే పెట్టుబడులొస్తున్నాయి : ఆస్క్ కెటిఆర్ ట్విట్టర్ కార్యక్రమంలో మంత్రి కెటిఆర్

‘మరీ పెద్ద చెట్టు ఎక్కిస్తున్నావ్’

ట్విట్టర్‌లో ప్రజలతో సంభాషించిన కెసిఆర్‌కు పలువురి నుంచి ఆసక్తికర ప్రశ్నలే ఎదురయ్యాయి అందులో .‘ మీరు బాలీవుడ్, హాలీవుడ్ సినిమాల్లోకి రావడానికి ప్రయత్నించలేదా? మీరు హీరోలా కనిపిస్తార’ ని దబ్బేటి సంతోష్ పటేల్ సంధించిన చిలిపి ప్రశ్నకు మరీ పెద్ద చెట్టు ఎక్కిస్తున్నావు? అని చిలిపిగానే మంత్రి కెటిఆర్.. పటేల్‌కు సమాధానమిచ్చారు.

మన తెలంగాణ/హైదరాబాద్ : తెలంగాణలో పూర్తిస్థాయి లాక్‌డౌన్ వచ్చే అవకాశం లేదని మంత్రి కెటిఆర్ స్పష్టం చేశారు. ఆదివారం ట్విట్టర్‌లో ప్రజలతో ‘ఆస్క్ కెటిఆర్’ పేరిట 90 నిమిషాలు ఆయన సంభాషించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రజలు అడిగిన పలు ప్రశ్నలకు ఆయన సమాధానమిచ్చారు. తనకు తెలిసిన మేరకు దేశవ్యాప్తం గా వ్యాక్సిన్ కొరత ఉన్న మాట వాస్తవమేనన్నారు. తెలంగాణకు అదనంగా వ్యాక్సిన్ డోసులు పంపాలన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి పైన తనకు తెలిసినంత వరకు ఇప్పటిదాకా కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి సమాచారం లేదన్నారు. ప్రస్తుతం కోవిడ్ పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. అందరూ మాస్కు ధరించాలన్నారు. సిఎం కెసిఆర్ అద్భుతమైన నాయకత్వ పటిమతో రాష్ట్రంలోనికి అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి, ఈ సంవత్సరం కూడా ఈ ట్రెండ్ కొనసాగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

ముఖ్యమైన చట్టాలతో గ్రామీణ, పట్టణ ప్రాంతాల్లో అద్భుతమైన మార్పులు వస్తున్నాయని, రాష్ట్రంలో గ్రీన్ కవర్ పెరిగిందన్నారు. ప్రత్యేకంగా ఒక రాష్ట్రం ఫ్యాబ్, సెమీ కండక్టర్ పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేయడం ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అని అయితే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ దిశగా ముందుకు పోవాలని సూచించారు. తెలంగాణ ప్రభుత్వ పాఠశాలలను బలోపేతం చేసేందుకు రెండువేల కోట్లతో ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించబోతున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో ప్రస్తుతం అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కొనసాగుతున్నాయని వీటన్నింటినీ వెంటనే పూర్తయ్యేలా చూస్తామన్నారు. దీంతో పాటు మొన్నటి వరదల తర్వాత ఏర్పడ్డ ఆక్రమణలు తొలగించాలని చేసిన ఒక విజ్ఞప్తికి మంత్రి కెటిఆర్ సానుకూలంగా స్పందించారు. వికారాబాద్‌లోని అనంతగిరి ప్రాంతాన్ని ఒక టూరిస్ట్ స్పాట్‌గా తయారు చేసేందుకు టూరిస్టు శాఖ మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్‌తో కలిసి పనిచేస్తామని కెటిఆర్ అన్నారు. మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ఐటీ హబ్ నిర్మాణం కొనసాగుతుందన్నారు.

భవిష్యత్తులో మహబూబ్‌నగర్ పురపాలికలు కార్పొరేషన్‌లుగా మార్చాలనే ఆలోచన ఉన్నట్లు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. త్వరలోనే టిఆర్‌ఎస్ పార్టీ సోషల్ మీడియా వారియర్లతో నియోజకవర్గాల వారీగా సమావేశాలు నిర్వహిస్తామన్నా రు. సోషల్ మీడియా ద్వారా మరింత మందికి బిజెపిలాంటి పార్టీలు చేస్తున్న అసత్య ప్రచారాలను ఎండగట్టే ప్రయత్నం చేస్తామన్నారు. తన ఫేవరెట్ క్రికెటర్ రాహుల్ ద్రావిడ్ అని అయితే ఈ మధ్య కాలంలో విరాట్ కోహ్లీని అత్యధికంగా ఎక్కువగా ఇష్టపడుతున్నట్లు మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. జాతిరత్నాలు సినిమా బాగుందన్నారు. బెంగాల్‌లో ఎన్నికలు అంతిమంగా ప్రజాస్వామ్యం గెలవాలి అన్నారు. నగర పరిధిలో మూత్రశాలలను నిర్వహించేందుకు జిహెచ్‌ఎంసి కష్టపడుతుంది అని అయితే అనేకమంది దుండగులు వాటిని ధ్వంసం చేస్తున్నారన్నా రు. నగరంలో 50కి పైగా ఫుట్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలను ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. నీతి అయోగ్ నుంచి అద్భుతాలు ఆశించినవసరం లేదని అది కేవలం ఒక సలహా మండలి అన్న విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలన్నారు.

తెలంగాణ పైబర్ గ్రిడ్ పనులు త్వరలోనే పూర్తవుతాయని, మొదటి దశలో 12,751 గ్రామాలకు ఆగస్టు మాసాంతానికి ఇంటర్నెట్ కనెక్టివిటీ అందుతుందని ఆ తర్వాత నగర ప్రాంతాల్లోకి ఈ ప్రాజెక్టును విస్తరిస్తాన్నారు. త్వరలోనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల రిక్రూట్మెంట్ నోటిషికేషన్లు వస్తాయన్నారు. ఉప్పల్ ఎలివేటెడ్ కారిడార్ సుమారు 6 కిలోమీటర్ల భారీ పొడుగుతో ఉందని, రానున్న పది పన్నెండు నెలల్లో పూర్తి అవుతుందన్నారు. ప్రభుత్వ పాలసీపైన తెలివైన విద్యార్థుల నుంచి సలహాలు తీసుకునేందుకు సిద్ధం గా ఉన్నామని మంత్రి కెటిఆర్ అన్నారు. కరోనా పైన ప్రజలను చైతన్యం చేసే ప్రత్యేక పాటను తయారు చేస్తానన్న మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్‌కి మంత్రి కెటిఆర్ అభినందనలు తెలిపారు. రీజనల్ రింగ్‌రోడ్‌కు సంబంధించి ప్రస్తుతం బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించిన విషయాన్ని మంత్రి గుర్తు చేశారు.

త్వరలో నూతన రేషన్‌కార్డులను అందించే విషయాన్ని ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకెళతామన్నారు. నిజామాబాద్ ఐటీ హబ్ పనులు కొనసాగుతున్నాయని తెలిపారు. ఫార్మాసిటీకి సంబంధించిన భూసేకరణ కొనసాగుతుందని కరోనా సంక్షోభం వలన ఈ ప్రాజెక్టు కొంత ఆలస్యం అయిందన్నారు. హైదరాబాదులో మరిన్ని ఇతర ప్రాంతాలకు ఐటిని తీసుకువెళ్లే అంశంలో చురుగ్గా పనిచేస్తున్నామని మంత్రి కెటిఆర్ తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో మిస్సింగ్, లింకు రోడ్ల పనులు కొనసాగుతున్నాయని, ఇప్పటికే 137 రోడ్ల నిర్మాణం కొనసాగుతుందన్నారు. హైదరాబాద్ నగరానికి సంబంధించి మరిన్ని వదర కాలువల నిర్మాణం అవసరం ఉందని అయితే ఇవన్నీ ఒక్క రోజులో రెండు రోజుల్లోనే అయ్యేది కాదని, దీర్ఘకాలికంగా నిర్మాణం చేయాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. భారతదేశంలో ప్రైవేట్ టీచర్లకు ఆర్థిక మద్దతు ప్రకటించిన రాష్ట్రం తెలంగాణ ఒక్కటే అని ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ మానవతా దృక్ఫథంతో వ్యవహరించారన్నారు.

కార్పొరేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల కట్టడిపైన తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందన్నారు. నాగార్జునసాగర్ ఎన్నికల్లో ప్రజల ఆశీర్వా దం ఉంటుందన్న ఆశాభావాన్ని మంత్రి కెటిఆర్ వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఎన్నికల్లో గతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే జానారెడ్డి, భవిష్యత్తుకు ప్రాతినిధ్యం వహించే యువకు డు నోముల భగత్ మధ్యలో అని అన్నారు. నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజల చిరకాలం వాంఛ అయిన పసుపు బోర్డు ఏర్పాటుపైన.. అది తీసుకొస్తానని బాండ్ పేపర్‌పైన హామీ ఇచ్చిన వ్యక్తిని అడగాలన్నారు. వ్యక్తిగతంగా తన కూతురికి, కొడుకుకి మనసు మాట వినాలని చెప్తా అని ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి సూచనలు ఇవ్వనని తెలిపారు. చైనాలాంటి దేశంతో పోటీ పడాలంటే భారీ ఎత్తున ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉందని, దురదృష్టవశాత్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తున్న కాకతీయ టెక్స్‌టైల్ పార్క్ లేదా హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ వంటి భారీ ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి మద్దతు లేదన్నారు.

KTR said no word from centre on vaccine shortage