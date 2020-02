రాష్ట్ర పథకాలకు మొండిచేయి : కెటిఆర్

మనతెలంగాణ / హైదరాబాద్ : తెలంగాణ కార్యరూపంలోకి తీసుకువచ్చి అమలు పరుస్తున్న మిషన్ కాకతీయ, మిషన్ భగీరథ వంటి పథకాలకు కేంద్రం ప్రవేశపెట్టిన 2020 వార్షిక బడ్జెట్‌లో ఒక్క రూపాయి కూడా కేటాయించకపోవడం దురదృష్టకరమని రాష్ట్ర పురపాలక శాఖ మంత్రి కె. తారకరామారావు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేంద్ర ఆర్థిక సహాకారాన్ని రూ. 24 వేల కోట్లుగా పెంచాలని నీతి అయోగ్ సిఫారస్‌లు చేసినప్పటికీ తెలలంగాణకు కేంద్రం మొండిచేయి చూపిందని విమర్శించారు. కేంద్ర బడ్జెట్ కేటాయింపులు తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ది, సంక్షేమ పథకాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపేవిగా ఉన్నాయన్నారు.

కేంద్ర బడ్జెట్ రూపకల్పన నిరాశజనకంగా ఉన్నదని ఆయన అసంతృప్తిని వ్యక్తంచేశారు. ఆర్థిక సర్వేలు పేర్కొన్నట్టుగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ప్రాధాన్యత లేదని ఆయన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తంచేశారు. కేంద్రానికి చేరే పన్నులలో రాష్ట్ర వాటా ఎంతో ప్రాధాన్యతగా ఉంటుంది. కానీ, 2018, 19 ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఇది ఎంతో పేలవంగా ఉండి 18.9 శాతానికి తగ్గిపోయిందని, అందుకు నిదర్శనం కేంద్ర బడ్జెట్ తీరు వెల్లడిస్తుందని మంత్రి కెటిఆర్ విమర్శించారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాలతో నెరుపుతున్న సంబంధాలు, వ్యవహారాల తీరు తగ్గిన పన్నుల వాటానే స్పష్టంచేస్తుందని ఆయన తేల్చి చెప్పారు. కేంద్రం పద్దతి ప్రభావం తెలంగాణ అమలు పరుస్తున్న ప్రణాళికలపై పడుతుందని మంత్రి కెటిఆర్ విమర్శించారు.

KTR said Utterly disappointed with Union Budget 2020, Utterly disappointed with the Union Budget 2020 While economic survey showcases Telangana as a performer & a progressive state, Reducing Telangana’s share in Central taxes is bound to impact the implementation of various development & welfare initiatives of the state government