కెటిఆర్ ప్రచారంతో ఓటేసిన ఐటి

ఫలించిన తారకరామ మంత్రం

సెంచరీ ఖాయం : ఎంఎల్‌సి కవిత, ఇతర టిఆర్‌ఎస్ నేతలు

మురికివాడలకు టిఆర్‌ఎస్ ప్రభుత్వం కల్పించిన మౌలిక సౌకర్యాలు అక్కడ ఓటింగ్‌ను పెంచాయి

టిఆర్‌ఎస్ ప్రచారంతో ఓటుపై ప్రజల్లో పెరిగిన అవగాహన

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో సెంచరికొట్టడం ఖాయం అనే ధీమాలో టిఆర్‌ఎస్ ఉంది. ప్రభుత్వ అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని ప్రజలు ఆశీర్వదించి ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడంతో రెండు దశాబ్దాల కాలం కంటే అధికంగా పోలింగ్ శాతం పెరిగిందని టిఆర్‌ఎస్ భావిస్తుంది. హైదరాబాద్ పరిధిలోని మురి కి వాడలకు ప్రభుత్వం మౌలికసదుపాయాలు సమకూర్చడం, తాగునీటి సమస్యను తీర్చడం, 24 గంటల విద్యుత్ సరఫరా చేయడంతో స్లమ్స్ పజలంతా భారీఎత్తున ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అలాగే అంతర్జాతీయ సంస్థలు హైదరాబాద్‌ను కేంద్రంగా చేసుకుని ఐటి పరిశ్రమలు స్థాపించడంతో అనేక మంది ఐటి నిపుణులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడంతో గతంలో లేని విధంగా ఐటి రంగ నిపుణులు గడపదాటి పోలింగ్ కేంద్రాలకు వచ్చి ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారు.

ఫలించిన తారకమంత్రం

దాదదాపుగా పోలింగ్‌కు దూరంగా ఉంటున్నారనే అపవాదు మోస్తున్న ఐటి నిపుణులు, విద్యావేత్తలు, వివిధరంగాల్లోని పారిశ్రమిక వేత్తలకు రాష్ట్ర మంత్రి, టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కల్వకుంట్ల తారకరామారావు ఫోన్‌చేసి ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవాలని కోరారు. అభివృద్ధిని,సంక్షేమాన్ని చూసి ఓటు వేయాలని కెటిఆర్ టెలీ కాన్ఫరెన్స్‌ల్లో పలువురితో మాట్లాడి వాళ్లను ఓటు బాట పట్టించడంలో విజయం సాధించారు. గత ఇరవై సంవత్సరాల్లో ఓటింగ్ సరళిని పరిశీలిస్తే మురికి వాడల ప్రజలు అత్యధికంగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు. అయితే ప్రస్తుత గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో తొలిసారిగా ఐటి నిపుణులు ఉండే డివిజన్లలో కూడా ఓటు వినియోగం పెరిగిందని గణాంకాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

కత్తిపోట్ల హైదరాబాద్ కావాలా? ప్రశాంతమైన హైదరాబాద్‌కావాలా? మతకల్లోలాల హైదరాబాద్ కావాలా? కర్ఫూల హైదరాబాద్ కావాలో ప్రజల ఆలోచించుకోవాలని కెటిఆర్ కోరడంతో ప్రజల్లో ఓటు పై అవగాహన పెరిగిందని టిఆర్‌ఎస్ భావిస్తుంది. అలాగే సిఎం కెసిఆర్ బహిరంగసభకు తొలుత సుమారు లక్ష మంది వస్తారని అంచనా వేసినప్పటికీ హైదరాబాద్ పూర్తిగా బహిరంగసభకు వచ్చే జనంతో నిండిపోవడంతో సిఎం కెసిఆర్ ప్రజల్లో చెక్కుచెదరని అభిమానంతో ఉన్నారని రాజకీయ విశ్లేషకులు భావించారు. విపక్షాల ఆవేష పూరిత ప్రచారం అధికారపార్టీకి మేలు చేసి ఓట్ల శాతం పెంచిందని టిఆర్‌ఎస్ నాయకులు భావిస్తున్నారు. ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నావారికి, టిఆర్‌ఎస్ విజయంకోసం ఎన్నికల బరిలో నిలిచి పోరాడినవారికి కెటిఆర్ ట్విట్టర్‌లో కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

పెరిగిన ఓట్ల శాతం

జిహెచ్‌ఎంసిలో జరిగిన 149 డివజన్ల పోలింగ్ శాతం గతంకంటే అధికంగా నమోదు అయింది. 46.68 శాతం ఓటింగ్ నమోదు అయినట్లు ఎన్నికల కమిషన్ ధికారికంగా ప్రకటించింది. అత్యధికంగా కంచన్‌బాగ్‌లో 70.39 నమోదు కాగా యూసుఫ్‌గూడలో అత్యల్పంగా 32.99 శాతం పోలింగ్ నమోదు అంది. అయితే ఓల్డ్‌మలక్‌పేటలో ఎన్నికల గుర్తు తారుమారుకావడంతో జరిగిన రీ పోలింగ్‌తో మరోశాతం పెరిగే అవకాశం ఉంది. జిహెచ్‌ఎంసి ఆవిర్భావానికంటే ముందు 100 డివిజన్లలో 2002లో 41.22 శాతం పోలింగ్ జరిగింది.

జెహెచ్‌ఎంసి ఆవిర్భావం అనంతరం 2009లో జరిగిన 150 డివిజన్ల ఎన్నికల్లో 42.95 శాతం పోలింగ్ నమోదు అయింది. 2016లో 45.27 శాతం పోలింగ్ నమోదు కాగా ప్రస్తుతం 46.68 శాతం పోలింగ్ జరగడం చరిత్రగా మిగిలింది. అయితే అప్పట్లో ఐటి నిపుణులు, విద్యావంతులు అత్యధికంగా ఓటు హక్కువినియోగించుకోలేదు. ప్రస్తుత ఎన్నికల్లో మాత్రమే విద్యావంతులు, ఐటి నిపుణులు ఓటు హక్కు వినియోగించుకున్నారనీ, వరదసహాయక చర్యలు, కరోనా నివారణ చర్యల్లో ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాలను ప్రజలు ఆశీర్వదించారని టిఆర్‌ఎస్ భావిస్తుంది.

KTR says people will vote for their own state