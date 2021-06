దూరం దగ్గరైంది

లింక్ రోడ్లతో హైదరాబాదీయులకు సురక్షిత, సుఖవంతమైన ప్రయాణం

అందుబాటులోకి 16 లింక్ రోడ్లు

సిఎం కెసిఆర్ నాయకత్వంలో సర్వతోముఖాభివృద్ధి

ఐదు లింక్ రోడ్లను ప్రారంభిస్తూ మంత్రి కెటిఆర్

మన తెలంగాణ/సిటీ బ్యూరో: ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖరరావు నాయకత్వంలో తెలంగాణ అన్ని రంగాల్లో సర్వతోముఖాభివృద్ధి సాధిస్తోందని పురపాలకశాఖ మంత్రి కె.తారక రామారావు అన్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా రాష్ట్ర రాజధాని కేంద్రమైన హైదరాబాద్‌ను అన్ని విధాలుగా అభివృద్ధి చేసేందుకు వేల కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తోందని తెలిపారు. నగరంలోని ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ భారాన్ని తగ్గించేందుకు నగరంలో చేపట్టిన మొదటి దశ లింక్ రోడ్లలో నిర్మాణంలో భాగంగా శేరిలింగంపల్లి జోన్ పరిధిలో రూ.27.43 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన ఈ 5లింక్ రోడ్లను సోమవారం మంత్రి కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మ హేందర్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే ఆరికెపూడి గాంధీలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కెటిఆర్ మాట్లాడుతూ న గరంలో రహదారుల అభివృద్ధికి అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నామన్నారు.

ఇందులో భాగంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ప్రధాన రహదారులకు కనెక్టివిటి పెంచడంతో పాటు ప్రధాన రహదారులపై ట్రాఫిక్ ఒత్తిడిని తగ్గించడం ద్వారా నగరవాసులు ప్రయాణ కష్టాలను తీర్చేందుకు దశలవారీగా మొత్తం 133 లింకు రోడ్లను అభివృద్ది చేస్తున్నామన్నారు, ఇందులో మొదటి దశగా రూ.313.65 కోట్ల వ్యయంతో 22 లింక్ రోడ్లను చేపట్టామని ఇందులో ఇప్పటి వరకు 16 రోడ్లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చామని, మరో 6 రోడ్ల పనులు త్వరలో పూర్తి కానున్నాయని కెటిఆర్ వెల్లడించారు. అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ 16 లింక్ రోడ్లతో ప్రధాన రహదారుల మీద చాలా మేరకు ఒత్తిడి తగ్గడంతో పాటు నగర ప్రయాణికులకు సమయంతో పాటు ఇంధనం కూడా ఆదా కావడమే కాకుండా సురక్షితమైన సుఖవంతమైన ప్రయాణం అందుబాటులోకి వచ్చిందని తెలిపారు. హైదరాబాద్ నగరంలో పెరుగుతున్న జనాభా, జన సాంద్రతను దృష్టిలో పెట్టుకుని రహదారుల అభివృద్ధి చేపడుతున్నట్లు మంత్రి కెటిఆర్ వెల్లడించారు.

ఇందులో భాగంగా ఎస్‌ఆర్‌డిపి ద్వారా రూ.6 వేల కోట్ల వ్యయంతో అనేక అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామన్నారు. ఇందులో ఇప్పటికే పలు ప్లై ఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌లు నిర్మాణాలు అందుబాటులోకి రాగా, మరిన్ని కొన్ని పనులు చివరి దశలో ఉన్నాయని తెలిపారు. వీటితో పాటు అనేక పనులు ఇప్పటి వరకు ప్రారంభం కాగా, మరిన్నింటికి పరిపాలన అనుమతులను జారీ చేసినట్లు కెటిఆర్ చెప్పారు. వీటికి తోడు హైదరాబాద్ రోడ్డు డవలప్‌మెంట్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ ద్వారా అదనంగా మొదటి దశలో రూ.313.65 కోట్లతో చేపట్టిన 22 లింక్ రోడ్లలో ఇప్పటి వరకు ప్రజలకు 16 రోడ్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయని తెలిపారు. మరో 6 లింక్ రోడ్లు త్వరలో పూర్తి కానున్నాయని మంత్రి కెటిఆర్ వెల్లడించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిహెచ్‌ఎంసి కమిషనర్ డి.ఎస్.లోకేష్ కుమార్, చీఫ్ ఇంజనీర్ జియాఉద్దీన్, జోనల్ కమిషనర్ రవి కిరణ్, కార్పొరేటర్ జగదీష్ గౌడ్ తదితరులుపాల్గొన్నారు.

సైదమ్మ బాగున్నావా : మంత్రి కెటిఆర్

సైదమ్మ బాగున్నావా అంటూ పురపాలక శాఖ మంత్రి కె.తారక రామారావు ఆత్మీయ పలకరింపుతో ఆ పారిశుధ్య కార్మికురాలు ఒక్కసారిగా ఆనందంతో ఉప్పొంగిపోయింది. సోమవారం హైటెక్ సిటీ ప్రాంతంలోని వసంత్ సిటీ వద్ద నిర్మించిన లింక్ రోడ్‌ను మంత్రి కెటిఆర్ ప్రారంభించారు. అనంతరం అటుగా వెళుతున్న సమయంలో అక్కడ విధులను చందానగర్ సర్కిల్ పారిశుధ్య కార్మికురాలు సైదమ్మను మంత్రి పలకరించారు. ఆమె దగ్గరకు మంత్రి స్వయంగా వెళ్లి ఆమె తలపై పెట్టుకున్న టోపి చాలా బాగుందంటూ కితాబు ఇస్తూ దానిని సరి చేశారు. ఆ తర్వాత సైదమ్మతో ముచ్చటించిన మంత్రి యోగ క్షేమాలు అడిగి తెలుసున్నారు. అంతేకాకుండా జీతం సరిగ్గా సమయానికి అందుతోందా అని ఆరా తీశారు. దీంతో సైదమ్మ సారూ.. మీరు వచ్చాక జీతం రెండు సార్లు పెరిగింది అంటూ ఆనందం వ్యక్తం చేసింది. అయితే రెండు సార్లు కాదు మూడు సార్లు పెంచామని మంత్రి తెలిపారు. అంతలోనే ఫొటో దిగుదామ సార్ అని సైదమ్మ అడగ్గానే మంత్రి ఆమెతో కలిసి ఫొటో దిగారు.

