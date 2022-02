మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: తన సోదరులు పవన్ కల్యాణ్, దగ్గుబాటి రానా, తమన్, సాగర్ చంద్రల చిత్రం ‘బీమ్లా నాయక్’ విడుదల సందర్భంగా వారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేయడానికి రోటీన్ నుంచి కొంత విరామం తీసుకున్నాననిప మంత్రి కెటిఆర్ చెప్పారు. ‘బీమ్లా నాయక్’ ఈవెంట్‌కు హాజరు కావడంపై గురువారం ఆయన ట్విట్టర్ ద్వారా స్పందించారు. మొగిలయ్య, శివమణి వంటి బ్రిలియంట్ సంగీత విద్వాంసులను కలవడం చాలా సంతోషఃగా ఉందని అన్నారు. పవన్ కల్యాణ్, రానా నటించిన ‘బీమ్లా నాయక్’ చిత్రం నేడు పెద్ద ఎత్తున విడుదల కాబోతోంది. ఈ చిత్రం ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ బుధవారం హైదరాబాద్‌లో జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి మంత్రి కెటిఆర్ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సినిమా ఘన విజయం సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.

Took a break from my routine to greet my brothers @PawanKalyan garu @RanaDaggubati & @MusicThaman & director Sagar Chandra for their upcoming movie #BheemlaNayak

Lovely to meet some brilliant musicians such as Padmasri Mogilaiah Garu & Sivamani Garu pic.twitter.com/FEkym6karK

— KTR (@KTRTRS) February 24, 2022