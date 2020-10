కాలుష్య నివారణకు ఎలక్ట్రికల్ వాహనాలను వాడాలి : కెటిఆర్

హైదరాబాద్ : హైదరాబాద్ లోని మర్రి చెన్నారెడ్డి మానవ వనరుల కేంద్రంలో శుక్రవారం ఇవి సమ్మిట్ జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు కెటిఆర్, పువ్వాడ అజయ్, ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా కెటిఆర్ ఎలక్ట్రిక్స్ వెహికిల్ పాలసీని విడుదల చేశారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహిస్తున్నట్టు కెటిఆర్ తెలిపారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వినియోగం వల్ల చాలా ఉన్నాయని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల నిర్వహణ ఖర్చు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుందని ఆయన వెల్లడించారు. నూతన కంపెనీలను తీసుకొచ్చేలా నూతన విధానం తీసుకొచ్చామని ఆయన చెప్పారు. తయారీదారులకు, పెట్టుబడుదారులకు భారీగా రాయితీలు కల్పించేలా నూతన విధానం ఉందని కెటిఆర్ పేర్కొన్నారు. కాలుష్య నివారణకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను వినియోగించాలని కెటిఆర్ ప్రజలకు సూచించారు. రాష్ర్టాన్ని ఎల‌క్ర్టిక్ వాహ‌నాల హ‌బ్‌గా మార్చాల‌నే ల‌క్ష్యంతో ఈ నూత‌న విధానాన్ని తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన చెప్పారు. ఎల‌క్ర్టిక్ వాహ‌నాలు, ఇంధ‌న నిల్వ‌ల‌కు కొత్త విధానం అమ‌లు చేయ‌నున్నాయన్నారు. 2020-2030 వ‌ర‌కు ఎల‌క్ర్టిక్ వాహ‌నాల త‌యారీ, వినియోగంపై ప్రజల్లో చైతన్యం తేవాలని ఆయన అధికారులకు సూచించారు. కాలుష్యాన్ని అరికట్టాల్సిన అవసరాన్ని కరోనా మరోసారి గుర్తు చేసిందని ఆయన పేర్కొన్నారు. కాలుష్యం లేని వాతావరణాన్ని భవిష్యత్ తరాలకు అందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఆయన చెప్పారు. కాలుష్య నియంత్రణకు త్రి మంత్ర ను అమలు చేస్తామని ఆయన చెప్పారు. ఇంకా ఈ కార్యక్రమంలో నీతి ఆయోగ్‌ సీఈవో అమి‌తా‌బ్‌‌కాంత్‌, మహీంద్రా అండ్‌ మహీంద్రా ఎండీ పవ‌న్‌‌కు‌మార్‌ గోయెంకా, ఐటీ శాఖ ముఖ్య కార్య‌దర్శి జయే‌శ్‌‌రం‌జన్‌, టీఎ‌స్‌‌ఐ‌ఐసీ ఎండీ ఈవీ నర్సిం‌హా‌రెడ్డి, ఎస్‌ బ్యాంకు చైర్మన్‌ సునీల్‌ మెహతా తది‌త‌రులు పాల్గొన్నారు.

Ministers @KTRTRS and @puvvada_ajay unveiled the Telangana Electric Vehicle and Energy Storage Policy 2020-2030 at Telangana Electric Vehicle Summit in Hyderabad. Principal Secretaries @jayesh_ranjan and Sunil Sharma also participated. pic.twitter.com/z1plOe3o6I

