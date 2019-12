ఆయన సిఎం అవుతారని అనుకోవడంలో తప్పులేదు: మంత్రి శ్రీనివాస్‌గౌడ్

మనతెలంగాణ/హైదరాబాద్: రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ తర్వాత అత్యంత ప్రజాదరణ ఉన్నవ్యక్తి టిఆర్‌ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కెటిఆర్ అని రాష్ట్ర ఎక్సైజ్, పర్యాటక శాఖమంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ చెప్పారు. కెసిఆర్ తర్వాత రాష్ట్రాభివృద్ధి, ప్రజాసంక్షేమం, ముక్కుసూటితనం, నమ్ముకున్నవారికి సహాయం చేసే మనస్తత్వం కెటిఆర్‌కు ఉండటంతో సహజంగా కెసిఆర్ అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కెటిఆర్ అని ప్రజలు అనుకుంటారని ఆయన చెప్పారు. కెసిఆర్ తర్వాత ప్రజాదరణ ఉన్నవ్యక్తి కెటిఆర్‌ను ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా కోరుకోవడంతో తప్పేమిటని శుక్రవారం టిఆర్‌ఎస్ భవన్‌లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో మంత్రి శ్రీనివాస్ గౌడ్ ప్రశ్నించారు.

కెటిఆర్‌ను ప్రజలు భవిష్యత్‌లో ముఖ్యమంత్రి అవుతారని కోరుకోవడంతో తప్పులేదని ఆయన చెప్పారు. కెసిఆర్‌ను కలువలేని వారంతా కెటిఆర్‌ను కలిసి సమస్యలను పరిష్కరించుకుంటారని చెప్పారు. తెలంగాణ యువత కెసిఆర్ తర్వాత కెటిఆర్ నాయకత్వాన్ని కోరుకుంటుందన్నారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం త్యాగాలు చేసి 32 రాజకీయపార్టీలను ఏకం చేసి తెలంగాణను సాధించిన కెసిఆర్ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన కెటిఆర్ ఉద్యమకాలం నుంచి పార్టీలో ఉన్నారని చెప్పారు. ప్రజల్లో ముఖ్యమంత్రి చర్చవచ్చినప్పుడు భవిష్యత్‌లో కెటిఆర్ అవుతారని ప్రజలు సహజంగానే చెపుతారన్నారు. నంబర్ టూ స్థానంలో ఉన్న కెటిఆర్‌ను కాకుండా వివిధ స్థానాల్లో ఉన్న వారిని ప్రజలు ముఖ్యమంత్రిగా ఊహిస్తారాని ఆయన మీడియా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు.

ఇదిలా ఉండగా ఈ సమావేశంలో కాంగ్రెస్,బిజెపి విధానాలను ఆయన తప్పుబట్టారు. ఎన్నికలు వస్తేనే సిఎం కెసిఆర్‌ను మంత్రి కెటిఆర్‌ను విమర్శిస్తే ఓట్లు మస్తాయని బిజెపి,కాంగ్రెస్ భావిస్తుందని ఆయన అన్నారు. ఈ రెండు పార్టీలు ప్రజలను రెచ్చగొట్టి రాజకీయలభ్ది పొందాలని ప్రయత్నిస్తుంటాయన్నారు. ముఖ్యమంత్రి కెసిఆర్ దేశంలోనే ప్రముఖ లౌకికవాది అని ఆయన చెప్పారు. అన్నికులాలను, మతాలను సమానంగా చూసే సిఎం కెసిఆర్‌ను ఓ ముస్లీం నేత కలవడాన్ని బిజెపి రాజకీయం చేస్తోందని శ్రీనివాస్ గౌడ్ తప్పుబట్టారు.

మతరాజకీయాలు చేసి రాజకీయలబ్ది పొందాలని ప్రయత్నించే బిజెపికి ప్రజలు మరింత గుణపాఠం నేర్పుతారని హెచ్చరించారు. టిఆర్‌ఎస్ ఎప్పుడూ మతరాజకీయాలు చేయదని చెప్పారు. బిజెపికి రాష్ట్రాభివృద్ధిపై చిత్తశుద్ధి ఉంటే కేంద్రం నుంచి ప్రాజెక్టులకోసం నిధులు తీసుకురావాలని డిమాండ్ చేశారు. మీడియా సమావేశంలో ఎంఎల్‌ఏ బ్రహం, ఎంఎల్‌సి ఎం,శ్రీనివాస్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు.

KTR will be next CM Says Minister Srinivas Goud