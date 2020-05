ముంబై: గత రెండు రోజులుగా బాలీవుడ్ ను వరస విషాదాలు వెంటాడుతున్నాయి. బాలీవుడ్ ఇద్దరు గొప్ప సినీ నటులను కోల్పోయింది. ఇర్ఫాన్ ఖాన్ బుధవారం మరణించారు. గురువారం సినీయర్ నటుడు రిషికపూర్ సిన్మా ప్రపంచానికి వీడ్కోలు పలికారు. ఈ ఇద్దరి మరణంతో బాలీవుడ్ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. అతని మరణం నుండి ఇంకా కోలుకోకముందే మరో బాలీవుడ్ ప్రముఖ నిర్మాత, ప్రొడ్యూసర్స్ గిల్డ్ ఆఫ్ ఇండియా సిఇవొ కుల్మీత్ మక్కర్ (60) గుండెపోటుతో శుక్రవారం కన్నుమూశారు.

హిమాచల్ ప్రదేశ్ ధర్మశాలలోని ఓ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచాడు. కుల్మీత్ మృతికి పలువురు ప్రముఖులు సంతాపం తెలిపారు. ఆయన మృతిపై కరన్ జోహార్ సంతాపం ప్రకటిస్తూ ట్వీట్ చేశారు. ప్రముఖుల వరస మరణాలతో బాలీవుడ్ శోకసంద్రంలో మునిగిపోయింది. కుల్మీత్ మక్కర్ దాదాపు మూడు దశాబ్దాలుగా సినీపరిశ్రమలో పనిచేశారు. పలుపెద్ద సంస్థలకు అధిపతిగా ఉండటమే కాకుండా, లాక్ డౌన్ కారణంగా ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న చిత్ర పరిశ్రమలో రోజువారీ వేతన కూలీలకు కోసం ట్రస్ట్ ఫండ్‌ను రూపొందించడంలో కూడా కీలకపాత్ర పోషించారు. దేశంలో కరోనా వైరస్ సంక్షోభంలో మక్కర్ రూ .10 లక్షల విరాళం ప్రకటించారు.

Kulmeet you were such an incredible pillar to all of us at the Producers Guild of India….relentlessly working for the industry and towards its enhancement and advancement… you left us too soon…We will miss you and always Remember you fondly…. Rest in peace my friend… pic.twitter.com/GUcapyjfMo

— Karan Johar (@karanjohar) May 1, 2020