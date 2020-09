ఒక్కడై రావడం… ఒక్కడై పోవడం

అశేష అభిమానుల అశ్రునయనాల నడుమ గానగంధర్వుడు ఎస్‌పి బాలుకు అంతిమ వీడ్కోలు

అధికార లాంఛనాలతో తామరైపాక్కం ఫాంహౌస్‌లో అంత్యక్రియలు

చెన్నై: తన గాన లహరితో కోట్లాది ప్రజలను ఓలలాడించిన గాన గంధర్వుడు ఎస్‌పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం అంత్యక్రియలు అశేష అభిమానుల అశ్రు నివాళుల మధ్య శనివారం ముగిశాయి. చెన్నై సమీపంలోని తామరైపాక్కం ఫామ్‌హౌస్‌లో అంత్యక్రియలు జరిగాయి. శ్రౌత, శైవ, ఆ రాధ్య సంప్రదాయం ప్రకారం బాలును ఖన నం చేశారు. వేదపండితుల మంత్రోచ్చారణల మధ్య బాలు కుమారుడు ఎస్‌పి చరణ్ అంతిమ సంస్కార క్రతువును పూర్తి చేసిన అనంతరం కళ్ల జోడు, నుదిటిపై విభూతి రేఖలు, పట్టుపంచె కప్పిన బాలు భౌతిక కాయాన్ని ఖననం చేశారు.

అంతకు ముందు తమిళనాడు పోలీసులు తమ తుపాకులను అవనతం చేసి వెంట నడవగా, మృతదేహాన్ని సంప్రదాయ పద్ధతిలో ప్రజలు తుది దర్శనం చేసుకోవడానికి వీలుగా ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన పండాల్ వ ద్దకు తీసుకు వచ్చారు. చివరిసారిగా తమ అభిమాన గాయకుడిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చిన అభిమానులు, సినీ ప్రముఖులు, రాజకీయ నాయకులతో తామరైపాక్కం ఫామ్‌హౌస్ కిక్కిరిసి పోయింది. దీంతో జనాన్ని అదుపు చేయడానికి 500 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

తమిళనాడు సాంస్కృతిక వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి కు పాండిరాజన్, ఎపి నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి అనిల్‌కుమార్ యాదవ్, తిరువళ్లూరు జిల్లా కలెక్టర్ మాగేశ్వరి రవికుమార్, ఎస్‌పి అరవిందన్, ప్రముఖ నటుడు విజయ్, దర్శకుడు భారతీ రాజా, సంగీత దర్శకుడు దేవీశ్రీప్రసాద్, గాయకుడు మనో తదితరులు అంతిమ దర్శనం చేసుకోవడానికి వచ్చిన వారిలో ఉ న్నారు. తుది నివాళులు అర్పించడానికి 150 మందిని మాత్రమే అనుమతిస్తామని పోలీసులు మొదట చెప్పినప్పటికీ వందల సంఖ్యలో మహిళ లు, అభిమానులు బాలు నివాసానికి చేరుకోవడంతో పోలీసులకు వారిని అదుపు చేయడం కష్టమైంది. దీంతో ముందుగా నిర్ణయించిన సమయానికి ముందే బాలు భౌతిక కాయాన్ని ఫామ్‌హౌస్‌కు తరలించాల్సి వచ్చింది. ఫామ్‌హౌస్ వద్దకు కూడా పెద్దసంఖ్యలో జనం చేరుకున్నారు.

Last Rites Of SPB To Be Held In His Farmhouse