న్యూఢిల్లీ : దేశం మొత్తం మీద జాతీయ పౌర జాబితా నమోదు (ఎన్‌ఆర్‌సి) అమలు చేయడానికి ముందు సరైన న్యాయప్రక్రియ అనుసరించడమవుతుందని, దీనిపై రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదింపులు చేయడమవుతుందని కేంద్ర న్యాయశాఖ మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ ఒక ఆంగ్ల పత్రికకు ఇచ్చిన ఇంటర్వూలో వివరించారు. జాతీయ జనాభా నమోదు చిట్టా (ఎన్‌పిఆర్ ) కింద సేకరించిన కొంత సమాచారాన్ని ఎన్‌ఆర్‌సికి ఉపయోగించినా లేక ఉపయోగించక పోయినా ఎన్‌ఆర్‌సి విషయంలో న్యాయ ప్రక్రియ ద్వారానే ఎన్‌ఆర్‌సి అమలు జరుగుతుందని చెప్పారు. బిజెపి మిత్ర పక్షం జెడియు నాయకత్వం లోని బీహార్‌తో సహా అరడజనుకు పైగా రాష్ట్రాలు ఎన్‌ఆర్‌సిని వ్యతిరేకిస్తున్నాయి.

అలాగే కనీసం రెండు రాష్ట్రాలు ఎన్‌ఆర్‌సికి దారి తీసే ఎన్‌పిఆర్‌ను అమలు చేయబోమని చెబుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మంత్రి రాష్ట్రాలతో సంప్రదింపులు జరిపిన తరువాతనే ఎన్‌ఆర్‌సిని దేశ వ్యాప్తంగా అమలు చేస్తామని వెల్లడించడం గమనార్హం. గత వారం కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్‌షా ఒక ఇంటర్వూలో ఎన్‌పిఆర్, ఎన్‌సిఆర్ వేర్వేరు చట్టాలకు సంబంధించినవని, ఎన్‌పిఆర్ డేటా ఎన్‌ఆర్‌సి కసరత్తుకి వినియోగించేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఈ రెండు ప్రక్రియలకు ఒకదానితో ఒకటి సంబంధం లేదని, ఒకదాని సర్వేలో మరో సర్వే వినియోగించబోమని తెలిపారు.

ఎన్‌ఆర్‌సి ఎప్పుడు అమలు చేస్తారు ? అన్న ప్రశ్నకు మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ సమాధానం ఇస్తూ దీనికి న్యాయప్రక్రియ ఉందని అన్నారు. మొదట నిర్ణయం, రెండవది నోటిఫికేషన్, తరువాత ప్రక్రియలో పరిశీలన, అభ్యంతరాల పరిశీలన, అపీలు చేసుకునే అవకాశం, ఇవన్నీ జరుగుతాయని వివరించారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలతో సంప్రదించిన తరువాత వారి నుంచి అభిప్రాయాలు సేకరిస్తామని, ఏదైనా చేయాలనుకుంటే బహిరంగంగా చేస్తాం తప్ప ఎన్‌ఆర్‌సి విషయంలో ఎలాంటి రహస్యం ఉండబోదని తెలిపారు. అసోంలో సుప్రీం కోర్టు ఆదేశాల మేరకే ఎన్‌ఆర్‌సి నిర్వహించినట్టు వివరించారు.

Law Minister Says States Will be Consulted Before NRC