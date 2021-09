దారితప్పిన ‘హిందూ రాష్ర్టం’

గోల్వాల్కర్ రాసిన ‘వియ్ ఆర్ అవర్ నేషనల్ హుడ్ డిఫైండ్’ను విశ్లేషిస్తూ జాతీయ వాదాన్ని మతోన్మాదంతో చొప్పించాలని హిందూత్వ వాదులు ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో పార్థ చటర్జీ వాదన చాలా ఆసక్తికరంగా, ఈ సందర్భానికి తగినట్టుగా ఉంది. ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ రెండవ అధినేత, దాని సిద్ధాంత కర్త గోల్వాల్కర్ పుస్తకానికి ‘ఎంఎస్ అనే’ ముందు మాట రాస్తూ, జాతీయ దృక్పథం గురించిన సిద్ధాంత వ్యాసంగా దీన్ని అభివర్ణించారు. సంకుచిత దృష్టితో, ఒంటెత్తుపోకడలతో హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో మతానికి ఇచ్చిన నిర్వచనంతో ఉన్న ఈ పుస్తకం చాలా ఏళ్ళుగా అనేక విమర్శలకు గురై, ఫాసిస్టు లక్షణాలు ప్రతిబింబించేలా ఉంది.

ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ సిద్ధాంత కర్త ఎం.ఎస్. గోల్వాల్కర్‌కు వేదాలపైన అచంచల విశ్వాసం ఉంది. హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి, వర్ణాశ్రమ ధర్మాల వంటి అసంబద్ధమైన తన విశ్వాసాలను ఆచరణలో పెట్టాలని భావించారు. ‘జాతీయత అనేది ఎంత గొప్పగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రాచీన నాగరికతలకు అన్వయించనట్టుగానే భారత దేశానికి కూడా అన్వయించదు’ అంటారు పార్థ చటర్జీ. ‘ద ట్రూత్ అండ్ లైస్ ఆఫ్ నేషనలిజుం: యాజ్ నెరేటెడ్ బై ద చార్వాక’ అన్న పుస్తకంలో ఆయన ఈ విషయాన్ని చాలా హేతుబద్ధంగా చర్చిస్తారు. ‘ప్రాచీన భారత జాతి’ వంటిది ఏమీ లేదంటారు. హిందూ రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనే ఆర్‌ఎస్‌ఎస్ ఆలోచనకు భిన్నంగా ఈ వాదనను తీసుకొచ్చారు. గోల్వాల్కర్ రాసిన ‘వియ్ ఆర్ అవర్ నేషనల్ హుడ్ డిఫైండ్’ను విశ్లేషిస్తూ జాతీయ వాదాన్ని మతోన్మాదంతో చొప్పించాలని హిందూత్వ వాదులు ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రస్తుత తరుణంలో పార్థ చటర్జీ వాదన చాలా ఆసక్తికరంగా, ఈ సందర్భానికి తగినట్టుగా ఉంది.

‘రాష్ర్ట’ అన్న పదానికి గోల్వాల్కర్ సరైన భాష్యం చెప్పారా? ఈ పుస్తకంలో ఇదే ముఖ్యమైన సందర్భం. ఈ పుస్తకంలోని ఆరవ భాగంలో ‘రాష్ర్ట’ అన్న పదానికి సరైన నిర్వచనం చెప్పడంలో గోల్వాల్కర్ విఫలయత్నం చేశారు. ఒక జాతి దృక్పథమంటే హిందూ వారసత్వమే కానీ పశ్చిమ దేశాలనుంచి అరువు తెచ్చుకున్నది కాదన్నది అతని అభిప్రాయం. అతను చెప్పే ‘రాష్ర్ట’ పదం వేదాలంత పురాతనమైనది. నిజమే ఆ పదం రుగ్వేదంలో కనిపిస్తుంది. కానీ దానర్థం ‘జాతి’ అని కాదు. హిందీలో కానీ, ఇతర భారతీయ భాషలలో కానీ ప్రస్తుతం ఆ పదానికి అర్థం జాతి అనే అర్థంతో వాడుతున్నారు. ఏమైనప్పటికీ, ‘రాష్ర్ట’ అనే పదానికి రుగ్వేదంలో రాజ్యం, పాలనా పరిధి, ఒక ఆధిపత్యం కిందకు వచ్చేవనే అర్థం వస్తుంది. మహాభారతంలో ఒక చక్రవర్తి అని, రాజ్యం అని అర్థం. మౌర్య సామ్రాజ్యం, గుప్తుల రాజ్యం, ఢిల్లీలో సుల్తానుల సామ్రాజ్యం, విజయనగర రాజ్యం, మరాఠా రాజ్యం, మొగల్ సామ్రాజ్యాల నుంచి దీనికి పార్థ ఛటర్జీ ఉదాహరణలు తీసుకుంటారు. ‘రాష్ర్ట’ అంటే “సైనిక శక్తి, నివాళులు అర్పించే ఏర్పాట్లు” అని వారు వివిధ భాగాలుగా నిర్వహించేవారు. రుగ్వేదంలో ‘రాష్ర్ట’ అన్న పదానికి సహజ సిద్ధంగా రాజ్యం ద్వారా నివాళులు అర్పించే ఏర్పాట్లు కానీ, ఆదేశాలు కానీ అమలు జరిగే ప్రత్యేకమైన ప్రాంతం అన్న అర్థంతో వాడారు.

‘రాష్ర్ట’ అన్న పదం జాతి అన్న పదానికి ప్రత్యామ్నాయ పదంగా సరిగ్గా సరిపోవడానికి కుదరదు. జాతి అన్న పదానికి రాష్ర్ట పదం సరిపోవాలనుకుంటే రాజ్యాంగంలో ఉన్న విషయాలపై జాతి ఎలా నిలబడిందో గోల్వాల్కర్ గమనించాలి. అయిదు అంశాల ఐక్యతతోనే జాతి ఏర్పడుతుందని గోల్వాల్కర్ భావిస్తారు. 1. దేశం, 2. జాతి, 3. మతం, 4. సంస్కృతి, 5. భాష. ఈ అయిదు ఒక జాతి ఐక్యంగా ఏర్పడడానికి దోహదం చేస్తాయి. జాతికి ఇవి చాలా అవసరమైన, అనివార్యమైన దినుసులు అంటారు. జాతి మనుగడకు ఇవ్వన్నీ మనుగడ సాగించాలంటారు. ఈ అంశాలన్నిటికీ మతాన్ని కేంద్రంగా చేసి, మతమే ఒక భౌగోళిక ప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలను జాతిగా, సంస్కృతిగా రూపునిస్తుందనేది గోల్వాల్కర్ అభిప్రాయం. ‘జన పథం’ అన్న పదం అర్థాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తన ఆలోచనను పునరుద్ఘాటిస్తూ, మతం, సంస్కృతి అన్న అర్థం వచ్చేలా దాన్ని ప్రధానంగా చూపుతారు. మతం అన్న భావాన్ని వెల్లడిస్తూ, ‘జన పథం’ అర్థాన్ని వివరిస్తారు. ‘జనస్య వర్ణాశ్రమ లక్ష్మనం ద్రవ్యోత్పతే స్థానమితి’ అన్న సంస్కృత మాటకు స్థూలంగా అర్థాన్ని వివరిస్తూ, ‘ఎక్కడైతే ప్రజలు కుల కట్టుబాట్లను అనుసరిస్తారో అక్కడది సుసంపన్నమవుతుంది’. మతం, సంస్కృతి, భాష అనే ముఖ్యమైన మూడు అంశాలు గోల్వాల్కర్ భావించినట్టు ఒక జాతి రాజ్యాంగానికి ఆమోదయోగ్యంగా కానీ, అస్పష్టమైన అత్యవసరాలు ‘జన పథం’ అన్న పదానికి అర్థాలుగా ప్రతిబింబంచ లేవు.

హిందూ రాష్ర్టం కానీ, హిందూ జాతి కానీ ఘనమైన సుదీర్ఘ కాలం నుంచి ఉన్నదని గోల్వాల్కర్, అతని హిందూత్వ ప్రతిపాదకులు భావిస్తారు. పార్థ చటర్జీ చెప్పినట్టు ఈ ఆలోచన ‘ఒక సంప్రదాయ ఆలోచన’కు సరిపోతుంది. ఆ ఆలోచనకు ప్రాతిపదిక వేదాలలో కూడా లేదు. ఇద్దరు పండితుల ప్రామాణికమైన కృషిని ఇక్కడ ఉదహరిస్తారు. ఎ.ఎ.మాక్‌డోనెల్, ఎ.బి.కీత్ కలిసి ‘వేదిక్ ఇన్‌డెక్స్ ఆఫ్ నేవ్‌‌సు అండ్ సబ్జెక్ట్’(వేదిక్ ఇండెక్స్) అన్న పుస్తకాన్ని తెచ్చారు. వేదాలలో ఉన్న పేర్లు, నిబంధనలను ఇందులో వివరించారు. మోనియర్ విలియవ్‌‌సు తయారు చేసిన సంస్కృతం ఇంగ్లీషు నిఘంటువులో కూడా వేదాలలోని పేర్ల అర్థాలు, నిబంధనలు, వాటి మూలాలను వివరించారు. వి.డి. సావర్కార్‌కు ముందు గోల్వాల్కర్ జాతీయతకు హిందూ అన్న పదాన్ని ముడిపెటారు. హిందూ అన్న పదం సప్త సింధు అన్న పదాన్నుంచి తీసుకున్నారు. సప్త సింధు అన్న పదం వేదాలలో ఉంది. వేదిక్ ఇండెక్స్ ప్రకారం భౌగోళికంగా సప్త సింధు అన్న పదానికి ఒకే ఒక సూచన ఉంది. దానికి జాతీయతతో సంబంధం లేదు. ఈ ఏడు నదులు ఏమిటనేది గుర్తించడానికి ఇతర పండితులు చేసిన కృషిని మెక్‌డోనెల్, కీత్ వివరించారు. రుగ్వేదంలో సప్త (ఏడు) అనేది ఇష్టమైన సంఖ్యే తప్ప అంతకంటే ముఖ్యమైనది ఏమీ లేదని తేల్చారు. మోనియర్ విలియవ్‌‌సు నిఘంటువులో కూడా సస్తసింధు అన్న పదానికి ఎలాంటి ప్రాంతమూ లేదు. గోల్వాల్కర్ వేద ప్రామాణిక మోజు ననుసరించి సరైన ప్రాతిపదిక లేని వర్ణాశ్రమ ధర్మాల వంటి అసంబద్ధమైన విశ్వాసాలను ఆచరణలో పెట్టాలని, హిందూ రాష్ట్రాన్ని నిర్మించాలన్న భావనే తప్ప, దీనికి సరైన ప్రాతిపదిక లేదు. ఇది ‘పురాతన భారతీయ జాతి’ అన్న అసత్యం, లేదా హిందూ రాష్ర్టమనే ఒక లోపభూఇష్టమైన ఆలోచన.

