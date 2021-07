బ్యాంకర్లు, సలహాదారుల నుంచి బిడ్‌లను ఆహ్వానించిన ప్రభుత్వం

న్యూఢిల్లీ : లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (ఎల్‌ఐసి) లో పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ ప్రక్రియం వేగవంతమైంది. భారీ ఎల్‌ఐసి ఐపిఒ (ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫర్)కోసం ఇక వేచి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. పబ్లిక్ ఇష్యూ కోసం వాణిజ్య బ్యాంకులు, న్యాయ సలహాదారుల నుంచి ప్రభుత్వం గురువారం దరఖాస్తులను ఆహ్వానించింది. డిపార్ట్‌మెంట్ ఆఫ్ ఇన్వె స్ట్‌మెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అసెట్ మేనేజ్మెంట్ (డిఐపిఎఎం) ప్రకారం, సైట్ నుండి రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రపోజల్ (ఆర్‌ఎఫ్‌పి)ను డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. జూలై 15 నుండి బిడ్లను సమర్పించవచ్చు. అయితే బిడ్లు సమర్పించడానికి చివరి తేదీ ఆగస్టు 6గా నిర్ణయించారు. ఒకటి కంటే ఎక్కువ బిడ్లను సమర్పించకూడదని అధికారిక సర్క్యులర్‌లో తెలిపారు. ఇప్పటికే ఎల్‌ఐసి ఐపిఒను క్యాబినెట్ ఆమోదించగా, ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం (2021-22) చివరి నాటికి ఈ పబ్లిక్ ఇష్యూ ప్రారంభించాలని ప్రభుత్వం కసరత్తు చేస్తోంది.

LIC IPO offering could happen as soon as March 2022