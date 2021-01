న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు తెగతాగేశారు

4 రోజుల్లో సుమారు రూ.759 కోట్ల ఆదాయం

ఏప్రిల్ 01వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 31వ తేదీ వరకు

రూ.19,706.63 కోట్లు

జోరుగా మద్యంతో పాటు బీర్ల అమ్మకాలు సాగించిన ఎక్సైజ్ శాఖ

2020 సంవత్సరం ముగింపును పురస్కరించుకొని

ఆబ్కారీ శాఖకు భారీగా ఆదాయం

హైదరాబాద్: న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో మద్యాన్ని మందుబాబులు తెగతాగేశారు. 2020 సంవత్సరంలో కరోనా నేపథ్యంలో ఎక్సైజ్ ఆదాయం పడిపోయిన విషయం విధితమే. ఈ నేపథ్యంలో దసరా పండుగ నుంచి మద్యం అమ్మకాలు జోరందుకున్నాయి. దసరా తరువాత జిహెచ్‌ఎంసి ఎన్నికల్లో మద్యం అధికంగా అమ్ముడుపోగా ప్రస్తుతం న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో భారీగా మద్యం బాబులు మద్యాన్ని కొనుగోలు చేయడంతో ప్రభుత్వానికి భారీగా ఆదాయం సమకూరింది.

కరోనా నేపథ్యంలో మూడు, నాలుగు నెలలు ఇబ్బందులు పడిన మద్యం షాపుల యజమానులు దసరా తరువాత న్యూ ఇయర్ వేడుకల్లో మద్యం విక్రయాలను అధికంగా జరిపి భారీగా ఆదాయాన్ని సమకూర్చుకున్నారు. మద్యం పెట్టెలతో పాటు బీరు కేసులను సరఫరా చేసిన ప్రభుత్వం 2020 సంవత్సరం ముగింపును పురస్కరించుకొని అధిక ఆదాయాన్ని ఆర్జించింది. కరోనా నేపథ్యంలో బీర్ల అమ్మకాలు భారీగా తగ్గిన విషయం తెలిసిందే. ప్రస్తుతం దసరా పండుగ నుంచి బీర్లతో పాటు మద్యం అమ్మకాలు భారీగా జరిగాయని ఎక్సైజ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలను ఉన్నా పట్టించుకొని మద్యం బాబులు

న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు నాలుగురోజుల ముందు మద్యం అమ్మకాలు భారీగా జరిగాయి. ఈ నాలుగు రోజుల్లోనే రూ.759 కోట్ల మద్యం అమ్మకాలు జరిగినట్టు ఆబ్కారీ శాఖ లెక్కలను బట్టి తెలుస్తోంది. మొత్తం 8.61 కోట్ల లిక్కర్ కేసులు, 6.62 కోట్ల బీరు కేసులు అమ్ముడుపోగా, గతేడాది పోలిస్తే దాదాపు రూ.200 కోట్ల అధిక ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. డిసెంబర్ 28వ తేదీన రూ.205.18 కోట్లు, 29న రూ.150 కోట్లు, 30వ తేదీన 211.35 కోట్లు, 31వ తేదీన రూ.193 కోట్ల మద్యం విక్రయాలు జరిగాయి.

ఈ సంవత్సరం నూతన సంవత్సర వేడుకలకు పోలీసులు అనుమతించకపోయినా గతేడాది కంటే ఈ సారి మద్యం అమ్మకాలు అధికంగా జరిగాయని ఎక్సైజ్ అధికారులు పేర్కొన్నారు. నగరంలోని పలు పై ఓవర్లపై ట్రాఫిక్ ఆంక్షలు విధించడంతో పాటు ప్రమాదాల నివారణకు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీలను పోలీసులు చేపట్టారు. దీంతో పాటు నెక్లెస్‌రోడ్డు, దుర్గంచెరువు తీగల వంతెనపైకి రాత్రి వాహనాలను అనుమతించలేదు. అయినప్పటికీ మందుబాబుల ఇళ్లలోనే మందును తెగతాగేశారు.

26వ తేదీన 1,28,766 మద్యం, 1,03,115 బీరు కేసులు

ఈనెల 26వ తేదీన 1,28,766 మద్యం, 1,03,115 బీరు కేసులను విక్రయించగా (సుమారు 106.69 కోట్లు ఆదాయం) ప్రభుత్వానికి వచ్చింది. ఈనెల 27వ తేదీన మద్యం విక్రయాలు జరగకపోగా, 28వ తేదీన 2,48,929 మద్యం, 1,67,247 బీరు కేసులను విక్రయించగా (సుమారు రూ.205.18 కోట్లు), 29వ తేదీన 1,63,759 మద్యం కేసులను విక్రయించగా, 1,38,321 బీరు కేసులకు గాను (సుమారు రూ.149.95 కోట్లు), 30వ తేదీన 3,94,656 మద్యం కేసులు, 3,38,386 బీరు కేసులకు గాను (సుమారు రూ.267 కోట్లు),

ఈనెల 31వ తేదీన 3,93,611 మద్యం కేసులను విక్రయించగా, 3,24,094 బీరు కేసులకు (సుమారు రూ.351.97 కోట్లు) ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది. దీంతోపాటు డిసెంబర్ 01వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 31వ తేదీ వరకు 33,01,714 మద్యం, 26,41,447 బీరు కేసులను ప్రభుత్వం విక్రయించింది. 2020 సంవత్సరం ఏప్రిల్ 01వ తేదీ నుంచి డిసెంబర్ 31వ తేదీ వరకు 2,41,46,335 మద్యం కేసులను విక్రయించగా, 1,92,80,387 బీరు కేసులను ప్రభుత్వం విక్రయించగా రూ.19,706.63 కోట్ల ఆదాయం ప్రభుత్వానికి సమకూరింది.

దసరాకు 6 రోజులు… న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు 4 రోజులు

అయితే 2020 సంవత్సరం అక్టోబర్‌లో వచ్చిన దసరా పండుగను పురస్కరించుకొని 27 రోజులకు ఆదాయం సుమారు రూ.2,218.65 కోట్లు రాగా, అక్టోబర్ 22వ తేదీ నుంచి 27వ తేదీ వరకు (6 రోజుల్లో) ఆదాయం సుమారు రూ. 800 కోట్లు వచ్చింది. న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు నాలుగురోజుల ముందు వచ్చిన ఆదాయం సుమారు రూ.759 కోట్లు వచ్చిందని దసరా పండుగ కన్నా ఈ ఆదాయం ఎక్కువని ఎక్సైజ్ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి.

Liquor sales stood at Rs 759 crore in just four days