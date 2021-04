బ్యాంకులకు వరుసగా సెలవులు

న్యూఢిల్లీ : బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన లావాదేవీలు ఉంటే ముందుగానే చూసుకోండి. ఈ వారంలో వరుసగా కొన్ని రోజులపాటు బ్యాంకులు పనిచేయవు. అయితే సోమవారం ఒక్కరోజే బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి. ఏప్రిల్ 10 నుంచి 16 వరకు బ్యాంకులు ఆరు రోజులు పనిచేయవు. ఒక్కరోజు అది కూడా సోమవారం మాత్రమే బ్యాంకులు పనిచేయనున్నాయి. ఈ కారణంగా బ్యాంకు లావాదేవీలు చేయాల్సి ఉంటే ఈ వారం మొదటి రోజే చూసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఖాతాదారులు, ఉద్యోగులు సెలవుల అనుగుణంగా పనులు చూసుకుంటే మంచిదని పలువురు సూచిస్తున్నారు. వరుస సెలవులతో ఎటిఎంలలో నగదు కొరత ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. దీంతోపాటు ఏప్రిల్ 21న శ్రీరామ నవమి కారణంగా బ్యాంకులకు సెలవు ఉంటుంది.

ఏప్రిల్ 12 బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి

ఏప్రిల్ 13న ఉగాది పండుగ

ఏప్రిల్ 14న డాక్టర్ బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ జయంతి

ఏప్రిల్ 15న హిమాచల్ డే, బెంగాలీ న్యూ ఇయర్ డే

ఏప్రిల్ 16న కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంకులకు సెలవు

ఏప్రిల్ 21న శ్రీరామ నవమి

ఏప్రిల్ 24న నాలుగో శనివారం

