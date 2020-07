బుడ్డోడి దయా హృదయానికి నెటిజన్లు ఫిదా.. వైరల్ వీడియో

ఓ బాలుడు పక్షులకు ఆహరం తినిపిస్తున్న వీడియో క్లిప్ ప్రసుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. కరోనా విజృంభిస్తుండడంతో ప్రజలు భయంతో ఎవరి జాగ్రత్తలో వారు ఉంటున్నారు. అయితే, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఓ బుడ్డోడు అందరిని ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఎలాగంటే.. ఓ చిన్న ప్లేట్‌లో ఆహారం తీసుకొని చిన్న స్పూన్‌తో పక్షులకు తినిపిస్తూ ఆ బాలుడు తన దయా హృదయాన్ని చాటుకున్నాడు. దీంతో ఒక్కొక్క పక్షి అక్కడ వాలిపోయి ఆ బుడ్డోడు పెడుతున్న ఆహారాన్ని తింటున్న 21 సెకెన్ల వీడియో క్లిప్‌ను ఇండియన్ ఫారెస్ట్ అధికారి సుశాంత్ నంద సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. దీంతో ఈ వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోని 64 వేలమంది నెటిజన్లు చూశారు. తొమ్మిది వేలమంది ఈ వీడియోని లైక్ చేశారు. ఈ వీడియోని చూసిన నెటిజన్లు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తూ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

So beautiful.. This is the real education.. All others are just gathering information.. 👌🙏💐

— Kiran Nadiger 🇮🇳 (@imkirannadiger) July 19, 2020