బిజెపికి మా పార్టీ ఎప్పుడూ సన్నిహితమే

న్యూఢిల్లీ: బిజెపితో తమ పార్టీ 2014 నుంచి ఎంతో సన్నిహితంగా ఉంటూ వస్తోందని ఎల్‌జెపి అధ్యక్షుడు చిరాగ్‌పాస్వాన్ అన్నారు. 2014 ఎన్నికలపుడు మోడీ నాయకత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జెడి(యు) అధ్యక్షుడు నితీశ్‌కుమార్ ఎన్‌డిఎ నుంచి బయటకు వెళ్లగా, తాము బిజెపి వెంటే ఉన్నామని పాస్వాన్ గుర్తు చేశారు. బీహార్‌లో నితీశ్ ప్రభుత్వ పనితీరు పట్ల తమ అసంతృప్తిని బిజెపి నాయకత్వానికి ఎప్పటికపుడు తెలియజేస్తూ వచ్చామని ఆయన తెలిపారు.

జెడి(యు) లక్షంగా ఓవైపు విమర్శలు చేస్తూ బిజెపితో పరోక్ష అవగాహన కలిగి ఉండటమెలా అన్న ప్రశ్నకు పాస్వాన్ సమాధానమివ్వలేదు. ఆ ప్రశ్న బిజెపినే అడగాలంటూ దాటవేశారు. బిజెపితో తమ సంబంధాలేమీ తెగిపోలేదని పాస్వాన్ తెలిపారు. కేంద్రంలో ఎన్‌డిఎలోనే కొనసాగనున్నట్టు తెలిపారు. ఎల్‌జెపి వ్యవస్థాపకుడు, కేంద్రమంత్రి రామ్‌విలాస్ పాస్వాన్(చిరాగ్ తండ్రి)ప్రస్తుతం ఢిల్లీలోని ఆస్పత్రిలో గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకొని చికిత్స పొందుతున్నారు. తన తండ్రి ఆరోగ్య పరిస్థితిపై ప్రధాని మోడీ, హోంమంత్రి అమిత్‌షా ప్రతిరోజూ తనను అడిగి తెలుసుకుంటున్నారని చిరాగ్ తెలిపారు.

LJP not against to BJP says Chirag Paswan