న్యూఢిల్లీ : బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత కేసులో లక్నోలోని సిబిఐ కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును బిజెపి కురువృద్ధుడు ఎల్ కె అద్వానీ స్వాగతించారు. బాబ్రీ మసీదు కూల్చివేత ముందస్తు ప్రణాళిక మేరకు జరగలేదని, ఈకేసులో నిందితులుగా ఉన్నవారందూ నిర్దోషులేనని కోర్టు బుధవారం తీర్పును ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. కోర్టు తీర్పుపై అద్వానీ స్పందించారు. కోర్టు తీర్పును తాను మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నట్టు ఆయన పేర్కొన్నారు. కోర్టు తీర్పు రామజన్మ భూమి ఉద్యమంతో పాటు బిజెపి అంకితభావాన్ని తెలియజేస్తుందని అద్వానీ వెల్లడించారు. కోర్టు తీర్పు అనంతరం పలువురు కేంద్రమంత్రులు, బిజెపి నేతలు అద్వానీ ఇంటికి వెళ్లి ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు. కోర్టు తీర్పు అనంతరం ఎటువంటి అల్లర్లు జరగకుండా యుపి, ఢిల్లీ తదితర నగరాల్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు. భారీగా పోలీసులు మోహరించారు.

I wholeheartedly welcome the judgement by the Special Court in #BabriMasjidDemolitionCase. The judgement vindicates my personal and BJP's belief and commitment toward the Ram Janmabhoomi movement: Lal Krishna Advani after being acquitted by Special CBI Court, Lucknow pic.twitter.com/7E95Q1vCNp

— ANI (@ANI) September 30, 2020