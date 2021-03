ముంబయి : మహారాష్ట్రపై కరోనా మళ్లీ తన పంజా విసురుతోంది. దీంతో రాష్ట్ర ప్రజలు భయాందోళనలకు గురవుతున్నారు. ముఖ్యంగా నాగపూర్ పట్టణంలో భారీగా కొత్త కరోనా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. దీంతో సోమవారం నుంచి వారం రోజుల పాటు ఇక్కడ పూర్తిస్థాయి లాక్‌డౌన్ ను విధిస్తూ అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో నాగపూర్ పట్టణంలో లాక్‌డౌన్ అమల్లోకి వచ్చింది. లాక్‌డౌన్ కారణంగా పట్టణంలో పోలీసులు భారీగా మోహరించారు. లాక్‌డౌన్ కు ప్రజలు సహకరించాలని పోలీసులు స్పష్టం చేశారు. అత్యవసర పనులు ఉంటేనే రోడ్ల మీదకు రావాలని, రోడ్ల మీదకు వచ్చినప్పుడు విధిగా ఆరు గజాల భౌతికదూరం పాటించడంతో పాటు మాస్కులు దరించాలని, పోలీసులకు ప్రజలు విధిగా సహకరించాలని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు. కరోనా నిబంధనలను ఉల్లంఘించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని పోలీసులు హెచ్చరించారు.

Maharashtra: Police personnel deployed across Nagpur, as the week-long complete lockdown in the city begins.

Commissioner Amitesh Kumar says, "Patrolling being done across the city. Action being taken against those who are out on streets unnecessarily or violating COVID norms." pic.twitter.com/k12XUzlwEX

— ANI (@ANI) March 15, 2021