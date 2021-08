‘లవ్ స్టోరీ’ రిలీజ్ డేట్ ఫిక్స్..

హైదరాబాద్:అక్కినేని యువ హీరో నాగ చైతన్య, సాయి పల్లవి జంటగా డైరెక్టర్ శేఖర్ కమ్ముల తెరకెక్కించిన చిత్రం ‘లవ్ స్టోరీ’. ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉన్న క‌రోనా కారణంగా విడుదల వాయిదా పడింది. థీయేటర్స్ తెరుచుకోకపోవడంతో ఈ మూవీని ఓటీటీలో రిలీజ్ చేస్తున్నట్లు వార్తలు వచ్చాయి. ఈ వార్తలను ఖండించిన మూవీ మేకర్స్.. ఈ చిత్రాన్ని థీయేటర్స్ లోనే విడుదల చేస్తామని స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం థీయేటర్స్ లో సినిమాలు విడుదల అవుతున్న నేపథ్యంలో ‘లవ్ స్టోరీ’ మూవీ విడుదల కోసం అభిమానులు ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా అభిమానులకు మూవీ మేకర్స్ గుడ్ న్యూస్ చెప్పారు. ఈ చిత్రం విడుదల తేదీని ప్రకటించారు. సెప్టెంబర్ 10న ఈ మూవీని థీయేటర్స్ లో విడుద‌ల చేయ‌బోతున్న‌ట్టు పోస్ట‌ర్ ద్వారా తెలియజేశారు. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన టీజర్, సాంగ్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ముఖ్యంగా ‘సారంగ దరియా’ అనే సాంగ్ రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.

This Vinayaka Chaviti is Extra Special! #LoveStory releasing in theatres near you on Sep 10th ! #LoveStoryFromSep10th@sekharkammula @Sai_Pallavi92 @pawanch19@SVCLLP #AmigosCreations @AsianSuniel @adityamusic @NiharikaGajula @GskMedia_PR pic.twitter.com/rdR5CKcuWl

