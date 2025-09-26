Friday, September 26, 2025
Homeక్రైమ్
క్రైమ్తాజా వార్తలు

బాలికను తుపాకీతో కాల్చి… ప్రేమోన్మాది ఆత్మహత్య

3
- Advertisement -
Lover shooting girl
- Advertisement -

లక్నో: మైనర్ బాలికను ప్రియుడు తీసుకొని పారిపోవడంతో పోలీసులు వారు ఉంటున్న గదిని చుట్టుముట్టడంతో బాలికను తుపాకీతో కాల్చి అనంతరం అతడు కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఈ సంఘటన ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రం ముజప్పర్‌నగర్ జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. ప్రిన్స్ అనే యువకుడు ఓ బాలికను ప్రేమించాడు. ఈ నెల 19న బాలికతో యువకుడు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయాడు. బాలిక తల్లిదండ్రులు స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌లో ప్రిన్స్‌పై ఫిర్యాదు చేశారు. బులంద్‌శహర్‌లో ఓ గదిని అద్దెకు తీసుకొని ఉంటున్నారు. పోలీసులు గదిని చుట్టుముట్టడంతో ప్రిన్స్ బాలికను తుపాకీతో కాల్చి చంపాడు. అనంతరం ప్రిన్స్ తనకు తాను కాల్చుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఎస్‌పి దినేశ్‌కుమార్ అక్కడికి చేరుకొని నాటుతుపాకీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

Also Read: ఉపాధ్యాయులకు టెట్ ని‘బంధనలు’

- Advertisement -
Previous article
తిరుమల, తిరుప‌తిలో ఆక‌ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్య‌క్ర‌మాలు
Next article
భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షం

Related Articles

- Advertisement -

Latest News

డైరెక్టర్ వైవిఎస్ చౌదరి ఇంట్లో విషాదం

భాగ్యనగరంలో భారీ వర్షం

తిరుమల, తిరుప‌తిలో ఆక‌ట్టుకున్న సాంస్కృతిక కార్య‌క్ర‌మాలు

హంస వాహనంపై స‌ర‌స్వ‌తి అలంకారంలో శ్రీ‌ మలయప్ప

ఆసియాకప్‌ టైటిల్ పోరులో భారత్ vs పాక్..

స్థానిక ఎన్నికల్లో 69% రిజర్వేషన్లు

మా నమ్మకం నిజమైంది

సోల్ ఆఫ్ జటాధర

మెట్రో ఇక సర్కారీ

కాళేశ్వరంపై సిబిఐ

పండుగ తరువాత కెటిఆర్ అరెస్టు!

బాలయ్య వర్సెస్ చిరంజీవి

రైలు లాంచర్ నుంచి అగ్ని క్షిపణి పరీక్ష

ఆసియా కప్ సూపర్ 4.. నేడు లంకతో భారత్ ఢీ

పవన్ అభిమానులకు విందు భోజనం లాంటి మూవీ ‘ఓజీ’

శుక్రవారం రాశిఫలాలు (26-09-2025)

పంచాయతీ కార్యదర్శిని సస్పెండ్ చేయండి: మంత్రి పొంగులేటి

ఏయూలో విద్యార్థి మృతి

రాబోయే రోజుల్లో హర్యానాలో ఐఎన్‌ఎల్‌డీ అధికారంలోకి రాబోతుంది

హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణను కేంద్రం అడ్డుకోవడం లేదు: కిషన్‌రెడ్డి

ఎన్నికల ముందు లాలూ ప్రసాద్‌కు ఇంటిపోరు

సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శిగా పల్లా వెంకట్ రెడ్డి

త్వరలో ట్రంప్-మోడీ భేటీ!

నాలుగు రోజులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు

రైలు బోల్తా… ఏడుగురు బౌద్ధ సన్యాసుల మృతి

ఐరాసలో చేదు అనుభవాలు.. సీక్రెట్ సర్వీస్ దర్యాప్తుకు ట్రంప్ ఆదేశం

విండీస్‌తో టెస్టు సిరీస్.. భారత జట్టు ప్రకటన

ఓజి సినిమా టికెట్ల రేట్ల పెంపుపై హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు

స్మితా సబర్వాల్‌కు హైకోర్టులో రిలీఫ్

రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్‌లో యువకుడి దారుణ హత్య

బాసరలో ఉగ్రరూపం దాల్చిన గోదారమ్మ

లంచం తీసుకుంటూ ఎసిబికి చిక్కిన అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్

ఆర్‌టిసి బస్సెక్కితే బహుమతులు

నా ఫోటో, పేరును వాడుకోవద్దు: నాగార్జున

సాహితీ ఇన్ ఫ్రా కేసులో మరో కీలక మలుపు

ప్రపంచకప్‌కి ముందు భారత్‌కు ఊహించని షాక్

ఫ్యాన్స్⁬కు పండగే.. OG యూనివర్స్‌లోకి ప్రభాస్‌!

కీలక మ్యాచ్‌లో టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ ఎంచుకున్న బంగ్లా

ఈ నెల 27 నుంచి అక్టోబర్ 4 వరకు అంగన్వాడీలకు దసరా సెలవులు

బిఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్‌లకు బిజెపి భయం పట్టుకుంది: కిషన్‌రెడ్డి

© 2014 - 2023 Mana Telangana. All Rights Reserved.