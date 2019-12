ప్రేమజంట ఆత్మహత్యాయత్నం…. ప్రియురాలు మృతి…

అమరావతి: ఓ ప్రేమజంట పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడిన సంఘటన కృష్ణా జిల్లా విజయవాడలో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ప్రియురాలు దుర్మరణం చెందగా ప్రియుడి కొన ఊపిరితో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడు. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం…. గౌతమి, లోకేశ్ అనే యువతి యువకుడు ఓ ప్రైవేటు జూనియర్ కాలేజీలో లెక్చరర్ గా పని చేస్తున్నారు. గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి ప్రేమించుకుంటున్నారు. వీరి ప్రేమ పెళ్లికి పెద్దలు అంగీకరించకపోవడంతో ఓ లాడ్జిలో పురుగుల మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డారు. లాడ్జి సిబ్బంది సమాచారం మేరకు పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని ఇద్దరిని ప్రైవేటు ఆస్పత్రికి తరలించారు. అప్పటికే ప్రియురాలు మృతి చెందగా ప్రియుడి పరిస్థితి విషమంగా ఉందని ఆస్పత్రి వర్గాలు వెల్లడించారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

Lovers Died in Love Couple Suicide attempt in AP,Have been loving since the last two years. An elderly woman in a lodge drank insecticide after her love