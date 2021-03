పార్లమెంటు నిరవధిక వాయిదా

గడువుకన్నా ముందే వాయిదా పడ్డ ఉభయ సభలు

న్యూఢిల్లీ: పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు నిరవధికంగా వాయిదా పడ్డాయి. అయిదు రాష్ట్రాల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల దృష్ట్యా నిర్ణీత గడువుకన్నా ముందే ఉభయ సభల సమావేశాలు ముగించారు. గురువారం లోక్‌సభ ప్రారంభం కాగానే ప్రశ్నోత్తరాల సమయం ముగియగానే ప్యానెల్ స్పీకర్ భర్తృహరి మెహతాబ్ సభను నిరవధికంగా వాయిదా వేశారు.స్పీకర్ ఓం బిర్లా కొవిడ్ వైరస్ బారిన పడడంతోఆయన సభా కార్యక్రమాలకు హాజరు కావడం లేదు. దీంతో భర్తృహరి మెహతాబ్ ప్యానెల్ వ్యవహరించారు. లోక్‌సభలో 14.42 గంటలపాటు చర్చ జరిగింది. రూల్ 377 కింద సభ్యులు 405 అంశాలను లేవనెత్తారు. అలాగే బడ్జెట్ సమావేశాల్లో లోక్‌సభలో 18 బిల్లులకు ఆమోదముద్ర లభించింది. సమావేశాల్లో బడ్జెట్, ద్రవ్య వినిమయ బిల్లకు ఆమోదం తెలిపారు. మరో వైపు రాజ్యసభ కూడా నిరవధికంగా వాయిదా పడింది.

ఎగువ సభ పని తీరుకు సంబంధించిన వివరాలను రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు తెలియజేశారు. 116 గంటలకు గాను సభ 104 గంటలపాటు పని చేసిందని తెలిపారు. జనవరి 29నుంచి ఏప్రిల్ 8 వరకు మొత్తం 33 సిట్టింగ్స్ జరగాల్సి ఉండగా 23 సిట్టింగ్స్ జరిగినట్లు తెలిపారు. పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు రెండు దశల్లో కొనసాగాయి. తొలి విడత సమావేశాలు జనవరి 29న ప్రారంభమై ఫిబ్రవరి 13తో ముగిశాయి. రెండో విడత సమావేశాలు మార్చి 8న ప్రారంభమైనాయి. ఈ సమావేశాలు ఏప్రిల్ 8 వరకు జరగాల్సి ఉన్నప్పటికీ పశ్చిమ బెంగాల్ తమిళనాడు, అసోం, కేరళ, పుదుచ్చేరి అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న వేళ సమావేశాలను త్వరగా ముగించాలని పలువురు ఎంపిలు లోక్‌సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లాను కోరారు. దీంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం సమావేశాలను నిర్ణీత గడువుకన్నా ముందే ముగించింది.

ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్‌మెంట్ బ్యాంక్ బిల్లుకు రాజ్యసభ ఆమోదం

ఇదిలా ఉండగా చివరి రోజు రాజ్యసభ దేశంలో మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడం కోసం ఏర్పాటు చేయతలపెట్టిన నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ ఫైనాన్సింగ్ ఇన్‌ఫ్రాస్రక్చర్ అండ్ డెవలప్‌మెంట్ బిల్లుకు మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదం తెలిపింది. బిల్లుపై చర్చలో పాల్గొన్న కొందరు సభ్యులు ఈ వ్యవస్థపై పార్లమెంటు పర్యవేక్షణ లేకపోవడాన్ని ప్రస్తావిస్తూ దీన్ని సెలెక్ట్ కమిటీకి పంపించాలని కోరారు. చర్చకు ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ సమాధానమిస్తూ ప్రతి సంవత్సరం ఆడిట్ చేసిన లెక్కలు పార్లమెంటు ఉభయ సభల ముందుకు వస్తాయని, అందువల్ల బిల్లులోనే పార్లమెంటు పర్యవేక్షణ అంశం అంతర్గతంగా ఇమిడి ఉందని తెలిపారు. అనంతరం సభ బిల్లును మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించింది.

