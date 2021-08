‘లూసీఫర్’ తెలుగు రీమేక్ షూటింగ్ ప్రారంభం

హైదరాబాద్ : మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా నటిస్తున్న ‘లూసీఫర్’ తెలుగు రీమేక్ షూటింగ్ శుక్రవారం ప్రారంభమైంది.’చిరు 153′ గా రూపొందుతున్న ఈ సినిమాకు మోహన్ రాజా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇటీవలే చిరంజీవి ‘ఆచార్య’ సినిమాను పూర్తి చేశారు. మాలీవుడ్ లో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సాధించిన ‘లూసీఫర్’ రీమేక్‌తో చిరంజీవి టాలీవుడ్ లో కూడా హిట్ కొట్టాలన్న పట్టుదలతో ఉన్నారు. శుక్రవారం యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌తో షూటింగ్ ను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా టీమ్ తో కలిసి ఉన్న ఫోటోను దర్శకుడు మోహన్ రాజా ట్విట్టర్‌ ద్వారా విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాను మెగాపవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, ఎన్‌వి ప్రసాద్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఎస్ ఎస్ తమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

— Mohan Raja (@jayam_mohanraja) August 13, 2021